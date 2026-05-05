อย.บุกโรงงานปลากระป๋อง “ไม่ตรงปก” ยึดกว่า 1.3 หมื่นชิ้น พบตก GMP – เข้าข่ายอาหารปลอม โทษหนักยอมความไม่ได้

สมุทรสาคร - อย.ลุยตรวจโรงงานปลากระป๋องสมุทรสาคร หลังโซเชียลแฉใช้ปลาไม่ตรงฉลาก พบผิดมาตรฐานการผลิต-ใช้ปลาคนละชนิด สั่งอายัดกว่า 13,000 กระป๋อง พร้อมประสานกรมประมงตรวจสายพันธุ์ ย้ำแม้เยียวยาผู้บริโภคแล้ว แต่เข้าข่ายคดีอาญา
วันนี้ ( 5 พ.ค.) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เต๋า สมชาย ไง” ที่ตั้งข้อสังเกตปลากระป๋องมีลักษณะผิดปกติ ไม่ตรงตามฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรล
แม้ผู้โพสต์จะลบคลิปหลังได้รับการเยียวยาจากบริษัท และมีการเรียกคืนสินค้าแล้ว แต่ อย.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ยังคงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศ
โดยได้ประสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลากระป๋องดังกล่าว
ผลการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิต ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ GMPตรวจพบการใช้ ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล ตามที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาด พร้อมอายัดผลิตภัณฑ์ในสถานที่ผลิต 12,760 กระป๋อง ในสถานที่จำหน่าย 250 กระป๋อง รวมกว่า 13,000 กระป๋อง และประสาน กรมประมง เพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาอย่างละเอียดอีกครั้ง
เลขาธิการ อย. ย้ำว่า การเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่น แต่ยังแสดงฉลากว่าเป็นปลาแมคเคอเรล ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฐานผลิตอาหารปลอม มีโทษ จำคุก 6 เดือน – 10 ปี ปรับ 5,000 – 100,000 บาท และยังมีความผิดฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยเป็นความผิดทางอาญา ไม่สามารถยอมความได้
อย.ระบุว่า ปลากระป๋องที่ทำจากปลาแมคเคอเรลแท้ จะมีลักษณะ เกล็ดเล็กละเอียดจนดูผิวเรียบ เนื้อนุ่ม แตกง่ายในซอสมะเขือเทศ หากผู้บริโภคพบความผิดปกติ สามารถแจ้งร้องเรียนผ่านสายด่วน อย. 1556 หรือช่องทางออนไลน์ของ อย. ได้ทันที