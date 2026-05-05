เดือดหน้าศาลากลาง! กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน 600 คน ยื่นหนังสือโต้ “ภัณฑิล” ปมพาดพิงยาเสพติด จี้ทบทวนคำพูดในสภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา – ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 25 จังหวัดภาคกลางกว่า 600 คน รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยื่นหนังสือคัดค้านการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรของ ภัณฑิล น่วมเจิม หลังมีการพาดพิงเหมารวมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมเรียกร้องให้ทบทวนคำพูดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

วันนี้ ( 5 พ.ค.) บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ธวัชชัย นิมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านพระนครศรีอยุธยา และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง พร้อมสมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 600 คน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการอภิปรายพาดพิงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผ่าน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยก่อนการยื่นหนังสือ กำนันดร.ธวัชชัย นิมา ได้เป็นผู้ขึ้นอ่านแถลงการณ์ต่อหน้าสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด เพื่อแสดงจุดยืนและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

สืบเนื่องจากกรณีการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งมี นายภัณฑิล น่วมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตย–วัฒนา  ได้กล่าวพาดพิงถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในลักษณะเหมารวม โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า

“กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวดีครับ เนี่ยนัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จับตรวจฉี่ให้หมดเลยครับ พวกนี้คือพวกค้ายา เสพยาทั้งนั้น”

ถ้อยคำดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ โดยแถลงการณ์ที่อ่านโดย กำนันดร.ธวัชชัย นิมา มีสาระสำคัญดังนี้

1.การกล่าวหาที่ปราศจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ การใช้ถ้อยคำเหมารวมถือเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่ควรนำพฤติกรรมของบุคคลบางส่วนมาตัดสินภาพรวมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ

2.บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด กำนันและผู้ใหญ่บ้านถือเป็น “ด่านหน้า” ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ การสื่อสารที่บิดเบือนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และบั่นทอนกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

3.ความยินดีในการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศยืนยันความพร้อมให้ตรวจสอบตามระเบียบของกรมการปกครอง หากมีผู้กระทำผิดจริง พร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ต้องไม่ใช่การกล่าวหาแบบเหมารวม

4.เรียกร้องจริยธรรมในการสื่อสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ควรใช้วุฒิภาวะและคำนึงถึงจริยธรรมในการอภิปราย หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังหรือด้อยค่าอาชีพอื่นโดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ยังระบุว่า “เกียรติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน พวกเราขอเรียกร้องให้ผู้พูดพิจารณาทบทวนคำพูด และแสดงความรับผิดชอบต่อการพาดพิงที่สร้างความเสียหายในครั้งนี้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน”

จึงออกมาเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ และแสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการอภิปรายใส่ร้ายกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางจริยธรรมแก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายดังกล่าว อย่างถึงที่สุด

ด้าน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการสะท้อนความอัดอั้นของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยจังหวัดจะดำเนินการส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบ

พร้อมระบุว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ภายใต้นโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ จังหวัดได้กำชับให้ทุกอำเภอมีการสุ่มตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประชุมประจำเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน








