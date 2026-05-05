ตีแผ่เรื่องราวลมหายใจคนขอนแก่น! นศ.ปี 4 KKUIC จัดมหกรรม “จำไม่จาง Film Festเวอร์”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น -"นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ขอนแก่น แถลงข่าวเปิดตัวเทศกาล "จำไม่จาง Film Festเวอร์" เทศกาลสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ชูรากเหง้าอีสาน นักศึกษาสร้างหนังสั้นตีแผ่ชีวิตเรื่องราวลมหายใจคนขอนแก่น
วันนี้ (5 พ.ค.) เวลาประมาณ 11.00 น. ที่ห้อง M301 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (CMT) วิทยาลัยนานาชาติ (KKUIC) จัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานมหกรรม “จำไม่จาง Film Fest เวอร์” โดยมี Dr. Wei Yang ตัวแทนคณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาฯ สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง
นางสาวณัฐธิดา เกียรติดำเนินงาม ประธานโครงการ "จำไม่จาง Film Festเวอร์" และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4/ สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (CMT) กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางของภาคอีสานเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่มี "เรื่องราว" และมี "ลมหายใจ" ของวัฒนธรรมที่ซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในทุกยุคสมัย เราตระหนักเสมอว่าแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป แต่รากเหง้าและความทรงจำของเมืองนี้ยังมีคุณค่ามหาศาล พวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาด้านสื่อสร้างสรรค์ จึงตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะทำอย่างไร ให้ความทรงจำเหล่านี้ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา
“นั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิด "ความทรงจำที่ไม่จาง" หรือ Unfading Memory โดยงานเทศกาลที่เราจะจัดขึ้นในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงผลงาน แต่คือความพยายามที่จะใช้สื่อดิจิทัล และศิลปะสมัยใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการบันทึก เชื่อมโยง และส่งต่อคุณค่าของเมืองขอนแก่น จากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีชีวิตชีวา” นางสาวณัฐธิดากล่าวย้ำ และบอกอีกว่า
สำหรับพวกเราแล้ว นี่ไม่ใช่เพียงแค่วิชาเรียน แต่เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพในการทำงานจริง ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเรานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ลงมือบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การติดต่อประสานงาน การออกแบบพื้นที่จัดแสดง ไปจนถึงการคัดเลือกผลงานที่มั่นใจว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
นางสาวณัฐธิดากล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดมหกรรมครั้งนี้เราเผชิญกับโจทย์ท้าทาย ทั้งในเชิงการผลิตสื่อ และการบริหารจัดการอีเวนต์ขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่ทำให้พวกเราไม่ยอมแพ้ คือ "ความรักในพื้นที่นี้" และ "ความเชื่อมั่น" ซึ่งสื่อสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนแปลง และจุดประกายผู้คนได้จริง การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับพวกเรานักศึกษา CM
ผศ.ดร.ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ กล่าวเสริมว่า การดำเนินโครงการนี้อยู่ภายใต้รายวิชา IC224761 Seminar in Creative Media Technology “เทศกาลนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์เป็นหลัก โดยเฉพาะภาพยนตร์สั้นและสื่อดิจิทัล ที่ต้องสะท้อนความทรงจำของขอนแก่นได้อย่างมีมิติ การประกวดไม่ได้มุ่งเพียงหาผู้ชนะ แต่เป็นกระบวนการคัดเลือกเชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันยังเป็นสนามฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง”
ด้าน นางสาวพงศ์ผกา ทีบัวบาน ผู้แทนพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เป็นพื้นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต ทั้งด้านเงินตราและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ‘ความทรงจำที่ไม่จาง’ ของโครงการนี้ การผสานเรื่องราวในอดีตเข้ากับสื่อดิจิทัลของนักศึกษา จะช่วยให้ความทรงจำเหล่านี้ถูกถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างมีชีวิตชีวา และยินดีเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคมนี้”
สำหรับมหกรรม “จำไม่จาง Film Festเวอร์” กำหนดจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น โดยได้จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 3 ภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ประสบการณ์อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย การประกวดภาพถ่ายภาพยนตร์สั้น ที่เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของขอนแก่นผ่านเลนส์มุมมองที่สดใหม่, นิทรรศการสื่อผสม (Multimedia Exhibition) ที่เปลี่ยนพื้นที่แห่งความทรงจำให้กลายเป็นห้องจัดแสดงศิลปะดิจิทัลที่ทันสมัยและกิจกรรมเวิร์กชอป (Workshop): ที่เราดึงเอางานคราฟต์สมัยใหม่มาสร้างความทรงจำในงานของเรามารวมไว้ เพื่อให้ทุกคนได้มาลงมือทำ และสัมผัสความทรงจำด้วยมือของตัวเอง