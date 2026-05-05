ร้านชุดนักเรียนขอนแก่นยังคึกคัก ผู้ปกครองแห่ซื้อชุดให้บุตรหลาน แม้กำลังซื้อสะดุดตามเศรษฐกิจ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ใกล้เปิดเทอม! ผู้ปกครองพาบุตรหลานซื้อชุดนักเรียนคึกคัก แม้ราคาชุดนักเรียนปรับเพิ่ม แต่จัดโปรโมชันช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ชี้ภาพรวมกำลังซื้อผู้ปกครองปีนี้ลด ทั้งเผื่อไซส์และลดจำนวนซื้อลง เหตุภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้อ ค่าครองชีพสูงขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านแสงสุวรรณ ร้านจำหน่ายชุดนักเรียน และชุดลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมบริการปักชื่อแบบครบวงจร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าบรรยากาศตั้งแต่ร้านเปิดมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเลือกซื้อชุด วัดขนาดทั้งชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้ากันอย่างคึกคักจนแน่นร้าน เพื่อนำไปปักชื่อ ซึ่งวันนี้มีคิวยาวเหยียด ซึ่งจะต้องปักให้ทันก่อนเปิดเทอมที่จะถึงเร็วๆ นี้
จากการสำรวจราคาชุดนักเรียนในปีนี้พบว่า ราคาเริ่มต้นที่ไซส์เล็กสุดเบอร์ 28 ราคาอยู่ที่ 220 บาท ไปจนถึงไซส์ใหญ่สุดเบอร์ 60 ราคาอยู่ที่ 560 บาท และชุดลูกเสือ-เนตรนารี เริ่มต้นที่ไซส์เล็กสุดเบอร์ 32 ราคาอยู่ที่ 320 บาท ไปจนถึงไซส์ใหญ่สุดเบอร์ 60 ราคาอยู่ที่ 670 บาท โดยเป็นชุดตราสมอทั้งหมด
เจ้าของร้านแสงสุวรรณเปิดเผยว่า ปีนี้วันนี้เป็นวันที่คึกคักวันแรก มีพ่อแม่พาลูกหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนกันอย่างคึกคักกว่าทุกวัน เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมแล้ว โดยราคาชุดแต่ละประเภทนั้นมีการปรับราคาขึ้นมา 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ทางร้านได้จัดโปรโมชันเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนให้กับผู้ปกครอง โดยลดให้ 10 เปอร์เซ็นต์ทั้งชุด ทำให้จำหน่ายอยู่ในราคาเท่ากับปีที่แล้ว แต่โดยรวมกำลังซื้อถือว่าลดลงมาก เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงช่วงนี้
จากการสอบถามผู้ปกครองหลายคน พบว่าต่างเลือกซื้อชุดนักเรียนแบบเท่าที่จำเป็น บางคนเลือกซื้อแบบเผื่อไซส์ใหญ่กว่าปกติ 1 เบอร์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในปีถัดไป และแม้ว่าจะประหยัดแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดี เนื่องจากชุดนักเรียนบางอย่างปรับราคาขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องบรรเทาค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนด้วย
ขณะที่นางอรนุช ดรพลก้อม อายุ 53 ปี บอกว่าปีนี้ซื้อชุดนักเรียนเพิ่ม 3 ตัว เพราะตัวเดิมยังสามารถใช้ได้อยู่และซื้อชุดพละเพิ่มอีก 1 ชุด ซึ่งค่าใช้จ่ายปีที่แล้วกับปีนี้ถือว่าไม่แตกต่างกันมาก เพราะชุดลูกเสือยังใส่ได้อยู่ จึงไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มส่วนนี้ ส่วนราคานั้นมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อย แต่โชคดีที่ร้านนี้มีส่วนลดให้ 10 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ราคาไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเราประหยัดใช้ชุดเดิมควบคู่กันไปด้วย และซื้อเผื่อไซส์ขึ้นไป 1 เบอร์
ตนเป็นลูกค้าประจำซื้อให้ลูกตั้งแต่อยู่อนุบาลจนลูกจบมหาวิทยาลัยไปคนหนึ่งแล้ว และตอนนี้มีลูกอีกคนเรียน ม.3 แล้ว ทางร้านมีบริการดีและมีโปรโมชันช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วย เรื่องราคาชุดนั้นถ้าถามว่าเป็นภาระไหม ต้องบอกว่าชุดนักเรียนเป็นสิ่งที่ต้องซื้ออยู่แล้ว ส่วนตัวจะเตรียมเงินไว้ซื้อโดยเฉพาะประมาณ 5,000 บาท