(คลิป)หลุดไปได้เสียหายเกิน 3 หมื่นล้าน!กองกำลังผาเมืองเผย “เชียงใหม่-เชียงราย”รั้งแชมป์สกัดยานรกได้เยอะสุด

เชียงราย - ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เผย.. “เชียงใหม่-เชียงราย” รั้งแชมป์สถิติจับยาถี่ยิบ ตั้งแต่ตุลาฯ68 ถึงวันนี้เกินกว่าร้อยครั้งทั้งคู่ ปะทะเดือน 41 รอบ-วิสามัญ 35 ศพ น่าน-พิษณุโลก-พะเยา-อุตรดิตถ์ ไล่มาตามลำดับ ยึดยานรกเฉพาะยาบ้ากว่า 177 ล้านเม็ด แถมเฮโรอีน ไอซ์ ฝิ่น คีตามีน
วันนี้ (5 พ.ค.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง สภ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว หลังทหารม้า ร้อย ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนไกล กองกำลังผาเมือง นำกำลังออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้านบ้านผาจี หมู่ 15 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง คืนที่ผ่านมา
กระทั่งพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมกซ์ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับผ่านมาเมื่อเรียกหยุดกลับขับหลบหนี เมื่อติดตามไปพบรถคันดังกล่าวไปจอดซ่อนอยู่บริเวณป่าริมถนนบ้านห้วยอื้น หมู่ 10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากจุดพบรถครั้งแรก 3-4 กิโลเมตร
และขณะเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าไปตรวจสอบแต่ได้มีกลุ่มบุคคลใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนคนร้ายได้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบรถยนต์กระบะพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 20 กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมกันจำนวนประมาณ 4,000,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองย้ำว่า ขณะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยในสังกัดยังคงเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดอย่างเต็มที่ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนหาตัวผู้ที่กระทำผิดภายในประเทศมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวน 286 ครั้ง ประกอบด้วยพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 119 ครั้ง จ.เชียงราย 119 ครั้ง จ.พะเยา 10 ครั้ง จ.น่าน 23 ครั้ง จ.อุตรดิตถ์ 8 ครั้ง และพิษณุโลก 11 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 289 คน ประกอบด้วยพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 113 คน จ.เชียงราย จำนวน 118 คน จ.พะเยา จำนวน 13 คน จ.น่าน จำนวน 28 คน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 10 คน และ จ.พิษณุโลก จำนวน 12 คน
สามารถตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 177,330,640 เม็ด โดยยึดได้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 66,491,056 เม็ด จ.เชียงราย จำนวน 110,836,236 เม็ด ฯลฯ เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม ไอซ์ 3,262.2 กิโลกรัม ฝิ่น 169.4 กิโลกรัม และคีตามีน 431.4 กิโลกรัม มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการ 41 ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 35 ศพ
ซึ่งหากยาเสพติดทั้งหมดถูกลักลอบส่งไปถึงพื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการจำหน่ายถึง 30,303 ล้านบาท
กองกำลังผาเมือง จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หรือถ้าพบบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน กองกำลังผาเมือง 053-211054 ต่อ 12.