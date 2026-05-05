“มนพร”นำคณะทำงานรมว.เกษตรฯติดตามโครงการพัฒนาห้วยฮ่องฮอ งบ600ล้านแก้แล้ง/น้ำท่วมต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวใหม่นครพนม

นครพนม-สส.นครพนม นำทีมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาห้วยฮ่องฮอ วางแผนขุดลอก-สร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนเลียบสองฝั่ง รวมระยะทาง 34 กิโลเมตร งบกว่า 600 ล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างปี 2571 หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง และต่อยอดพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองนครพนม
วันนี้( 5 พ.ค.)นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร คณะทำงานของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานชลประทาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาห้วยฮ่อง ฮอ และสำรวจแหล่งน้ำเพื่อยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีการประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น ประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อหารือแนวทางผลักดันโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจของจังหวัด
นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาห้วยฮ่องฮอ มีเป้าหมายขุดลอกลำห้วยตลอดแนว ตั้งแต่พื้นที่ตำบลอาจสามารถ ผ่านเขตเทศบาลเมืองนครพนม ไปจนถึงตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน ยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์เลียบคันคูทั้งสองฝั่งของลำห้วย ระยะทางฝั่งละ 17 กิโลเมตร รวมไป-กลับ 34 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคม และรองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
ปัจจุบัน กรมชลประทานอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบเบื้องต้น โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 600 ล้านบาท พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ทั้งนี้ คาดว่าโครงการจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี 2571 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดย.
มั่นใจว่าเมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถพลิกโฉมเมืองนครพนมให้มีแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กใหม่ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่เคยดำริให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอของบประมาณต่อกรมชลประทานเพื่อเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด