พายุฤดูร้อนถล่มนครปฐม เสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด “ส.ส.เขต 4” ลุยกลางดึก เร่งกู้ไฟคืนทั้งคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม – พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวนมาก ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง การไฟฟ้าระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรหนัก เร่งกู้ระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืน

วันนี้ ( 5 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดพายุฤดูร้อนอย่างรุนแรงในช่วงเย็นวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะในอำเภอสามพรานและอำเภอบางเลน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายจุด ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังพร้อมรถปฏิบัติการและอุปกรณ์หนัก เข้าดำเนินการยกเสาไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบสายส่ง เพื่อเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชน โดยปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดทั้งคืน

ขณะเดียวกัน พ.อ.สุขชาติ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม เขต 4 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยใช้รถจักรยานยนต์เข้าตรวจสอบจุดเสียหายในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน พร้อมประสานงานกับนายเอกชัย ยิ่งสุวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอบางเลน ในการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน

รายงานระบุว่า เสาไฟฟ้าแรงสูงหลายต้นล้มพาดทับสายสัญญาณ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หลังเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเต็มกำลัง ล่าสุดในช่วงสายวันนี้ ระบบไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารเริ่มทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดนครปฐมมีสภาพอากาศร้อนจัดและแทบไม่มีฝนตก ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อนรุนแรงดังกล่าว

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่มีทรัพย์สินของประชาชน ทั้งบ้านเรือนและยานพาหนะ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป










