ตลบผ้าใบยึดเรียบ!สิบล้อขนน้ำมันเถื่อนอำพรางเป็นสินค้าทั่วไปจ่อส่งข้ามแดนแม่สอดขายพม่า

ตาก – ศุลกากรแม่สอดบูรณาการร่วมฝ่ายความมั่นคง..ยึดรถบรรทุกลักลอบขนดีเซลจ่อข้ามชายแดนส่งเข้าเมียนมา พบใช้สิบล้อขนน้ำมันเถื่อนบรรจุถัง 200 ลิตร-คลุมผ้าใบมิด เหมือนอำพรางเป็นรถขนสินค้าชายแดนทั่วไป เผยตั้งแต่ 6 มีนาฯ ช่วงราคาน้ำมันโลกผันผวน จนถึงวันนี้ สกัดน้ำมันเถื่อนก่อนหลุดข้ามฝั่งน้ำเมยแล้วเกือบ 100,000 ลิตร
วันนี้(5 พ.ค.69) นายยอดพล วิชญกุล นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมศุลกากรภาค 3 ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 กองสืบสวนและปราบปราม ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ตำรวจภูธรภาค 6 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำรถบรรทุกน้ำมัน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ที่ริมแม่น้ำเมย เขตตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งตรวจยึดได้ 2 คัน แถลงข่าวการจับกุมขบวนการลักลอบขนน้ำมันข้ามชาติผิดกฎหมาย
ซึ่งพบว่ารถบรรทุกทั้งสองคันได้ใช้ผ้าใบปิดคลุมมิดชิด ถ้าไม่สังเกตและตรวจสอบอย่างละเอียดก็จะไม่ทราบว่ารถบรรทุกสินค้าทั้งสองคันเป็นรถลักลอบขนน้ำมันเถื่อน กระทั่งเจ้าหน้าที่เปิดผ้าใบคลุมหลังรถบรรทุกออกจึงพบว่าภายในรถบรรทุกทั้ง 2 คัน ขนน้ำมันดีเซลในถังขนาด 200 ลิตร จำนวนรวม 141 ถัง คิดเป็นปริมาณรวม 28,200 ลิตร โดยน้ำมันทั้งหมดไม่ปรากฎเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดน้ำมันทั้งหมดไว้เป็นของกลาง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายลักลอบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านพิธีการศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายยอดพล วิชญกุล นายด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าช่วงที่สถานการณ์ราคาพลังงานมีความผันผวน ด่านศุลกากรแม่สอดจึงได้กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อนอย่างใกล้ชิดตามนโยบาย พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวด
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 จนถึงปัจจุบัน สามารถตรวจพบการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน 3,296.528 บาท ตรวจยึดของกลางน้ำมันเชื้อเพลิงได้รวม 94,545 ลิตร มูลค่า 3,697,628.85 บาท
และคาดว่าการลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจังหวัดตากอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านขาดแคลนน้ำมันและมีราคาสูงกว่าไทยจนเสี่ยงจะมีการลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมายข้ามชาติผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากในการป้องกันและสกัดจับกลุ่มกองทัพมดที่ลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมายข้ามชายแดนแบบผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง