2 คืนติดเกือบ 10 ล้านเม็ด! นรข.เพิ่งยึดยานรกล่องเรือซุกฝั่งโขง กกล.ผาเมืองสกัดกระบะบึ่งหนีลงดอย-จอดดักยิง จนท.ซ้ำ

เชียงราย - ขนกันไม่ยั้ง 2 ล็อต 2 คืนติดเกือบ 10,000,000 เม็ด..ล็อตแรก นรข.เพิ่งยึดยานรกล่องโขงขึ้นฝั่งเชียงแสน 4 ล้านเม็ด ล่าสุดทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก-ชุดลาดตระเวนฯกองกำลังผาเมืองพบกระบะลงดอยชายแดนแม่ฟ้าหลวงบึ่งหนี จนท.ก่อนจอดทิ้งข้างทางกลางความมืด แต่พอจะเข้าค้นกลับโดนยิงจนต้องตอบโต้ถึงเผ่นกันกระเจิง ค้นรถเจอบรรทุกยาบ้าอีก 20 กระสอบ
ทหารม้า ร้อย.ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนไกล กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกันนำกำลังออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านผาจี หมู่ 15 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย คืนที่ผ่านมา(4 พ.ค.)
กระทั่งเวลาราว 20.40 น.เศษได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมคซ์ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับลงมาตามเส้นทางจากภูเขามุ่งหน้าจะไปทางพื้นราบ เจ้าหน้าที่เห็นมีพิรุธจึงให้สัญญาณหยุดตรวจ แต่คนขับรถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องและขับหลบหนี
ร.อ.นนวัฒน์ โหย่งไทย ผบ.ร้อย.ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดจึงได้นำกำลังออกไล่ติดตามไป กระทั่งตรวจพบรถยนต์กระบะคันดังกล่าวจอดซุกซ่อนอยู่บริเวณป่าไม้ริมถนนสาธารณะพื้นที่หมู่บ้านห้วยอื้น หมู่ 10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากจุดพบรถครั้งแรกประมาณ 3-4 กิโลเมตร
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าไปตรวจสอบรถคันดังกล่าวได้มีกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนคนร้ายหลบหนีไปกับความมืด
เจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจค้นรถยนต์กระบะต้องสงสัย พบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 20 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้า กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด เบื้องต้นคาดว่ามียาบ้ารวมกันประมาณ 4,000,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง
และวันนี้ (5 พ.ค.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแถลงความคืบหน้าในตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.ควบคุมและปราบปรามยาเสพติดที่ 3 กองกำลังผาเมือง และ บก.ผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก ได้ตรวจพบกระสอบฟางบรรจุยาบ้าซ่อนในพงหญ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว พื้นที่หมู่บ้านเกาะผาคำ หมู่ 6 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง 14 กระสอบ รวมประมาณ 4,000,000 เม็ดเช่นกัน