xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.จัดรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน กรุงเทพฯ–นครปฐม เฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล นักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่า 500 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม - การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษ กรุงเทพฯ–นครปฐม เนื่องในวันฉัตรมงคล 2569 สัมผัสเสน่ห์การเดินทางคลาสสิก เที่ยวเมืองพระปฐมเจดีย์คึกคัก

วันนี้ (4 พ.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวด้วย “รถจักรไอน้ำ” เส้นทางกรุงเทพฯ–นครปฐม–กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิด การเดินทางย้อนวันวานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัส โดยขบวนรถพิเศษที่ 907/908 ออกเดินทางจาก สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงจังหวัดนครปฐม เวลา 10.10 น. มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางกว่า 500 คน

โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ สถานีรถไฟนครปฐม ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ก่อนนักท่องเที่ยวจะใช้เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่กว่า 6 ชั่วโมง โดยนิยมเดินทางไปสักการะ พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเดินชมเมืองและลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น

ขบวนรถออกเดินทางกลับจากนครปฐมเวลา 16.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น. โดยหัวรถจักรที่นำมาให้บริการคือหัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รถจักรประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับโอกาสสำคัญของประเทศ

นอกจากนี้ รฟท.ยังจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมราคา 599 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารขบวนพิเศษ เลือกเที่ยวได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ ตลาดน้ำวัดลำพญา–ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 หรือ ตลาดในสวน บ้านหัวอ่าว–วัดธรรมปัญญาราม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.








รฟท.จัดรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน กรุงเทพฯ–นครปฐม เฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล นักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่า 500 คน
รฟท.จัดรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน กรุงเทพฯ–นครปฐม เฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล นักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่า 500 คน
รฟท.จัดรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน กรุงเทพฯ–นครปฐม เฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล นักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่า 500 คน
รฟท.จัดรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน กรุงเทพฯ–นครปฐม เฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล นักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่า 500 คน
รฟท.จัดรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน กรุงเทพฯ–นครปฐม เฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล นักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่า 500 คน