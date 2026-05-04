รฟท.จัดรถจักรไอน้ำย้อนวันวาน กรุงเทพฯ–นครปฐม เฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล นักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่า 500 คน

นครปฐม - การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษ กรุงเทพฯ–นครปฐม เนื่องในวันฉัตรมงคล 2569 สัมผัสเสน่ห์การเดินทางคลาสสิก เที่ยวเมืองพระปฐมเจดีย์คึกคัก
วันนี้ (4 พ.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวด้วย “รถจักรไอน้ำ” เส้นทางกรุงเทพฯ–นครปฐม–กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิด การเดินทางย้อนวันวานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัส โดยขบวนรถพิเศษที่ 907/908 ออกเดินทางจาก สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงจังหวัดนครปฐม เวลา 10.10 น. มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางกว่า 500 คน
โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ สถานีรถไฟนครปฐม ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ก่อนนักท่องเที่ยวจะใช้เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่กว่า 6 ชั่วโมง โดยนิยมเดินทางไปสักการะ พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเดินชมเมืองและลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น
ขบวนรถออกเดินทางกลับจากนครปฐมเวลา 16.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น. โดยหัวรถจักรที่นำมาให้บริการคือหัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รถจักรประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับโอกาสสำคัญของประเทศ
นอกจากนี้ รฟท.ยังจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมราคา 599 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารขบวนพิเศษ เลือกเที่ยวได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ ตลาดน้ำวัดลำพญา–ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 หรือ ตลาดในสวน บ้านหัวอ่าว–วัดธรรมปัญญาราม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.