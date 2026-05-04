ภารกิจชีวิต! เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก 200 กก. ทีมแพทย์–กู้ชีพผนึกกำลัง ส่งต่อปลอดภัยท่ามกลางน้ำใจผู้ใช้ถนน

พระนครศรีอยุธยา - ระดมทีมแพทย์ พยาบาล และอาสากู้ชีพ ใช้รถสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยน้ำหนักกว่า 200 กก. จาก รพ.อุทัย ส่งต่อ รพ.พระนครศรีอยุธยา สำเร็จลุล่วงอย่างปลอดภัย
วันนี้( 4 พ.ค.) มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลอุทัย ขอสนับสนุนรถสไลด์ขนาดใหญ่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหญิงอายุ 34 ปี น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม ส่งต่อรักษายัง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระยะทางราว 13 กิโลเมตร หลังมีอาการเหนื่อยหอบต้องได้รับการดูแลใกล้ชิด
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลได้ร่วมวางแผนเตรียมอุปกรณ์อย่างรัดกุม ทั้งถังออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ก่อนเริ่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอาคารลงรถเข็น และลำเลียงขึ้นรถสไลด์ เนื่องจากไม่สามารถใช้รถพยาบาลทั่วไปได้ โดยมีทีมแพทย์พยาบาลประจำบนรถตลอดเส้นทาง
ขบวนเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลอุทัย มุ่งหน้าถนนคู่ขนานสายเอเชีย ผ่านสะพานต่างระดับอยุธยา เข้าสู่ถนนโรจนะ ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างดี
นายวรวัฒน์ ยาม่วง เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เปิดเผยว่า การใช้รถสไลด์จำเป็นเนื่องจากผู้ป่วยมีน้ำหนักมาก ประกอบกับอากาศร้อนและมีอาการเหนื่อยหอบ จึงต้องประสานกำลังอาสาสมัครหลายจุดเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด
ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วง สามารถนำส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้อย่างปลอดภัย พร้อมขอบคุณประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทาง.