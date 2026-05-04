ไทยออยล์แจง ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบ ไฟลุกเล็กน้อย คุมเพลิงได้ทัน ไร้เจ็บ–ไม่กระทบชุมชน การผลิตยังดำเนินตามปกติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดเหตุฟ้าผ่าลงบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบภายในโรงกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อย โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และขบวนการผลิตยังดำเนินได้ตามปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้( 4 พ.ค.) เวลาประมาณ 16.30 น. เกิดพายุฝน ฟ้าคะนอง และฟ้าผ่าตกลงบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบภายในพื้นที่โรงกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณฝาถัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบริษัทเข้าระงับเหตุได้ภายในเวลาอันสั้นและสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถังเก็บน้ำมันดังกล่าว ขณะที่กระบวนการผลิตของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
สำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์ 02-797-2999.