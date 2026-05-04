นับแล้วยาบ้าซุกริมโขงเบ็ดเสร็จกว่า 4 ล้านเม็ด พบขนล่องเรือมากลางความมืดก่อนแบกขึ้นฝั่งเชียงแสน

เชียงราย - ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก-ขรข.นับแล้ว ยาบ้าซุกริมฝั่งโขง 14 กระสอบ เบ็ดเสร็จกว่า 4 ล้านเม็ด..พบล่องเรือฝ่าน้ำโขงกลางความมืดก่อนขนขึ้นฝั่งเชียงแสน เจอ จนท.ไทยลาดตระเวน หันหัวเรือออกทันที กกล.ผาเมือง-ทหารเรือ ยันต้องเข้มงวดหนักทั้งทางบกทางน้ำโขง
วันนี้ (4 พ.ค.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง น.อ.ภากร มาเนียม ผบ.นรข.เขตเชียงราย ร่วมกับนายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้เป็นจำนวนมาก
หลังจากกลางดึกคืนที่ผ่านมา(3 พ.ค.) น.ท.วรวิทย นพเก้า หัวหน้าสถานีเรือเชียงแสน นรข.เขตเชียงราย พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.ควบคุมและปราบปรามยาเสพติดที่ 3 กองกำลังผาเมือง และ บก.ผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจริมฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน
พบกระสอบฟางวางซ่อนบริเวณพงหญ้าริมฝั่งพื้นที่หมู่บ้านเกาะผาคำ หมู่ 6 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จำนวน 14 ใบ ซึ่งผลจากการเปิดพิสูจน์ภายในพบแต่ละใบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ใบละประมาณ 300,000 เม็ด 12 กระสอบ และใบละประมณ 200,000 เม็ด อีก 2 กระสอบ รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 4,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ระบุว่าก่อนจะเจอกระสอบฟางทั้ง 14 ใบ ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลจำนวนประมาณ 4-5 คน กำลังขนย้ายกระสอบต้องสงสัยดังกล่าวขึ้นมาจากเรือยนต์เล็กในแม่น้ำโขงจากนั้นนำขึ้นมากองไว้บนฝั่งไทย เมื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบปรากฎว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้พากันหลบหนีไปได้ก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้นำยาบ้าทั้งหมดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและนำใส่เรือล่องลงมาตามลำน้ำโขงเพื่อจะนำมาส่งให้กับผู้ร่วมขบวนการ ณ จุดรับมอบดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้ขนของกลางยาเสพติดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแซว อ.เชียงแสน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและยืนยันว่าทางกองกำลังผาเมือง และ นรข.เขตเชียงราย จะมีการเพิ่มการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งทางบกและที่ล่องลงมาตามลำน้ำโขงอย่างเข้มงวดต่อไป.