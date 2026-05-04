ชาวบ้านยันอดีตพระพรชัยเป็นคนดีถูกใส่ร้ายเป็นชู้กับสามีคนอื่น

อุบลราชธานี-ชาวบ้านไม่เชื่อ พระพรชัย มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสามีคนอื่น ถูกใส่ร้ายจนเจ้าตัวต้องสึกกลางดึกเมื่อคืนและออกจากวัดออกจากหมู่บ้านไปแล้ว ด้านพ่อของอดีตพระพรชัยเผยลูกชายยันไม่มีพฤติกรรมตามข่าว ตอนนี้สภาพจิตใจของลูกชาย ก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
จากกรณีเพจ “ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026” ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจหญิง ชาวจังหวัดปราจีนบุรี ที่ชีวิตคู่พังทลายลงอย่างไม่ทันตั้งตัว หลังใช้ชีวิตกับสามี มานานกว่า 23 ปี แต่กลับพบว่า สามีแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระภิกษุหนุ่มในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
ทำให้วัดบึง พระอารามหลวง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า พระภิกษุที่ปรากฏในข่าว ไม่ใช่พระในสังกัดของวัด แต่เป็นเพียงพระอาคันตุกะที่เคยมาขอศึกษาเล่าเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้ออกจากวัดไปอยู่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ล่าสุดวันนี้( 4 พ.ค.)ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดห่องคำ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ที่ถูกระบุว่า พระพรชัย อายุ 30 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้มาจำวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า พระพรชัย ได้เก็บของเดินทางออกจากวัดไปก่อนหน้าผู้สื่อข่าวไปถึงไม่นานนัก มีเพียง พระธงทองชัย สันตจิตโต อายุ 52 ปี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านห่องคำ เป็นผู้ที่ออกมาให้ข้อมูล
พระธงทองชัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลนั้น พระพรชัยได้เดินทางมาจำวัดแห่งนี้จริง และได้ลาสึกไปแล้วเมื่อช่วง 4 ทุ่มของเมื่อคืนวันที่ 3 พ.ค. โดยมีเจ้าคณะตำบลและพระอธิกรณ์เป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริง
พระธงทองชัยยังกล่าวอีกว่า จากการสอบถามพระพรชัย ได้ให้การแบ่งรับแบ่งสู้ว่าข้อความที่ปรากฎนั้นเป็นเรื่องจริง แต่เป็นการคุยแบบพี่น้องไม่ได้มีอะไรกัน และปฏิเสธเรื่องของการเป็นชู้กัน เพราะพระพรชัยกับ สามีของผู้หญิงที่ร้องรู้จักกันมาก่อนจะบวช แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สะเทือนใจต่อสังคมชาวพุทธ พระพรชัยจึงได้ขอสึกตั้งแต่ 4 ทุ่มเมื่อคืนนี้ และเก็บของออกไปจากวัด
พระธงทองชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีนี้พระพรชัย เป็นคนในหมู่บ้าน แต่ไปบวชที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปี 2567 พอปี 2568 ก็ย้ายกลับมาจำวัดที่วัดห่องคำ จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องเสียหายหรือร้องเรียนแต่อย่างใด สำหรับเรื่องนี้พระธงทองชัย บอกว่าอยากให้สังคมเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับศาสนา และวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของพระพรชัย หรือ นายพรชัย ในตัวหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบตัว มีเพียงกลุ่มญาติ พ่อ และแม่ ของอดีตพระพรชัย นั่งพุดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และไม่เชื่อว่าพระพรชัย จะมีพฤติกรรมดังกล่าว
นางหนู เพื่อนบ้านบอกว่าตนเอง รู้จักพระพรชัยมาตั้งแต่เด็กๆ นายพรชัยเป็นคนดี คนซื่อ บวชมาแล้วเข้าพรรษาที่ 3 จากข่าว ตนเองไม่เชื่อ แต่เมื่อทราบข่าวว่าพระพรชัยสึก ก็ต่างพากันเสียใจร้องไห้ เพราะพระพรชัยตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต
ด้านนายอุ่น พ่อของพระพรชัย ระบุว่า ตนรู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ แต่ก็ไม่เชื่อ คิดว่าพระลูกชายถูกใส่ร้าย ตอนนี้สึกแล้วออกจากหมู่บ้านไปแล้ว สอบถามเจ้าตัวก็บอกไม่ได้ทำและไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา เขาเป็นคนตั้งใจเรียน ตั้งใจช่วยเหลือคน ที่ผ่านมาหลังจากบวชก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ปลายปี 2568 ชาวบ้านก็ไปนิมนต์พระลูกชายกลับมาสร้างความเจริญให้วัด ตอนนี้สภาพจิตใจของพระลูกชาย ก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น