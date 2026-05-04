ชาวสวนทุเรียนนครพนม น้ำตาตกใน พายุฤดูร้อนถล่ม เสียหายยับ! มูลค่านับล้านบาท

นครพนม-ชาวสวนทุเรียนนครพนม ช้ำหนัก หลังพายุฤดูร้อนหอบลมกระโชกแรง ซัดสวนทุเรียน 3 รายพื้นที่อ.ศรีสงคราม เสียหายยับ ทั้งต้นหักโค่น ลูกหล่น บางรายนัดล้งมาตัดอีก 6 วัน คาดเสียหายรวมกันนับล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ทำให้สิ่งปลูกสร้าง พืชผลการเกษตรเสียหาย โดยเฉพาะทุเรียนที่ชาวบ้านปลูกไว้ของเจ้าของสวน 3 แห่งใน ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 3 แห่งต้องน้ำตาตกใน ผลผลิตทุเรียนรวมทั้งต้นทุเรียนเสียหายอย่างหนัก จากการเข้าสวนสำรวจความเสียหาย พบถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มแค่ 5 นาที ทุเรียนพันธุ์หมอนทองหักโค่น ร่วงหล่นจากต้นจำนวนมาก บางรายนัดล้งมาตัดที่สวนอีก 6 วันข้างหน้า อีกสวน 3,000 ลูกหล่น เสียหายรวมกันนับล้านบาท
นายวันชัย ติยะบุตร อายุ 65 ปี หนึ่งในเจ้าของสวนทุเรียน เปิดเผยว่า ตนปลูกทุเรียนที่บ้านสามผง หมู่ 3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ลงทุนไป 2-3 ล้านบาทปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองมาร่วม 8 ปี เนื้อที่รวม 30 ไร่ จำนวน 670 ต้น ได้ผลผลิตแล้ว 130-140 ต้น ให้ผลผลิตมาแล้ว 3 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 4 ช่วงเช้าได้มาสำรวจต้นทุนเรียนที่ปลูกไว้ ปรากฏว่าถูกพายุฤดูร้อนซัดกระหน่ำอย่างรุนแรง จนพบว่าต้นทุเรียนที่ปลูกไว้หักโค่น 6-7 ต้น กิ่งหัก 20 กว่ากิ่ง
หลังจากเดินสำรวจรอบสวนตั้งแต่เช้าจนบ่าย พบว่ามีทุเรียนที่ติดผลแล้วร่วงหล่นจากต้นกว่า 1,200 ลูกจาก 130 ต้น ก่อนหน้านี้มีล้งมาติดต่อขอเหมาสวน จะนัดมาตัดทุเรียนในสวนอีก 6 วันข้างหน้าคือวันที่ 10 พ.ค.นี้ พบว่าทุเรียนบางลูกที่น้ำหนักกว่า 4-4.5 กิโลกรัม ร่วงหล่นเสียหายทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 5-6 แสนบาท
อยากฝากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาดูแลเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ที่บอบบาง มีความเสี่ยงสูงด้วย ขณะที่เกษตรกรมีภาระต้นทุนปลูกค่อนข้างสูง ทั้งค่าปุ๋ยบำรุง รวมถึงปัจจัยค่าแรงคนงานสูง เมื่อเกิดภัยธรรมชาติยังทำให้เกษตรกรย่ำแย่มาก
ขณะที่นางรุจิระดา วงศ์ษา อายุ 62 ปี ชาวสวนอ.นาทม จ.นครพนม เปิดเผยว่าตนปลูกทุเรียนพันธุ์อยู่ที่ บ.สามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม โดยปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองไว้ 120 ต้นในเนื้อที่ 3 ไร่ ยังไม่ได้นับผลผลิตอยู่ระหว่างสำรวจ ซึ่งพายุหมุนและลมกระโชกแรง ได้พัดเอาต้นทุเรียนโค่นล้ม 30 ต้น จาก 130 ต้น ปลูกมาได้ 7 ปี กำลังได้ผลผลิตปีที่ 3 ปีนี้ฟ้าฝนแรง คาดว่าทุเรียนหล่นเสียหายจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
ด้านนางน้อย ชาวสวนทุเรียนอีกราย กล่าวว่าช่วงประมาณ 1 ทุ่มเศษวันที่ 3 พ.ค.69 ต้นทุเรียนที่ปลุกไว้ 12 ไร่ จำนวน 270 ต้น หักโค่น 6-7 ต้น ลูกหล่นจากต้นประมาณ 3,000 ลูก โดยเป็นลูกทุเรียนอายุ 90 วัน อีก 30 วันจะเก็บเกี่ยวได้ แต่กลับถูกพายุซัดกระหน่ำ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินสำรวจความเสียหาย คาดว่าความเสียหายอาจมีมูลค่าสูงถึง 6-7 แสนบาทเลยทีเดียว