(คลิป) ชาวสวนสะอื้น! พายุฤดูร้อนถล่มสวนทุเรียนเสิงสาง โคราช เสียหายยับร่วงเกลื่อนกว่า 4 ตัน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชาวสวนสะอื้น! พายุฤดูร้อนพัดถล่มสวนทุเรียน ชาวอำเภอเสิงสาง โคราช ร่วงเกลื่อนเต็มสวน เสียหายหนักกว่า 4 ตัน เจ้าของสวนเผยสุดเสียดาย ลูกทุเรียนอายุกว่า 80 วันแล้ว อีกไม่นานจะสามารถเก็บผลผลิตขายได้ แต่ต้องมาเสียหายจากพายุเสียก่อน
วันนี้ ( 4 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊ก “Arreeya Singphong” เจ้าของสวนทุเรียน ใน อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ได้โพสต์คลิปวิดีโอภาพความเสียหายของสวนทุที่ถูกพายุพัดถล่มเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งในคลิปจะเห็นว่าภายในสวนทุเรียนนั้นมีลูกทุเรียนร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นมีทั้งลูกใหญ่และลูกเล็กจนเจ้าของสวนต้องเก็บมารวมกองเอาไว้เป็นภูเขาซึ่งรวมๆทุเรียนที่หล่นอยู่ตามพื้นแล้วมีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับเจ้าของสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังคุณอารียา เจ้าของสวนทุเรียนดังกล่าวทราบว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 2 พฤษภาคม ได้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอเสิงสางขึ้น ทำให้มีลมกระโชกแรงประมาณ 15 นาที ซึ่งภายหลังจากพายุสงบจึงได้เข้าไปสำรวจความเสียหายที่สวนทุเรียนพบว่ามีทุเรียนร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นซึ่งทุเรียนที่เห็นนั้นมีอายุประมาณ 80 วัน อีกไม่นานจะสามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ แต่ต้องมาได้รับความเสียหายจากพายุเสียก่อน
นอกจากนี้ทุเรียนที่ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นนั้นก็ไม่สามารถนำไปแปรรูปทำทุเรียนทอดได้ เต็มที่อาจจะให้ชาวบ้านนำไปทำเมนูอาหารหรือถ้าไม่มีใครต้องการก็คงต้องนำไปทิ้ง