นศ.ม.ขอนแก่นและนิสิต มมส คว้ารางวัล Startup Thailandฯ เป็นตัวแทนภาคอีสานชิงแชมป์ระดับประเทศปลาย มิ.ย.นี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ทีมนักศึกษา ม.ขอนแก่นคว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน Startup Thailand League 2026 ระดับภาคอีสาน ทั้งรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของนิสิต มมส เตรียมชิงแชมป์ระดับประเทศ ปลายเดือน มิ.ย.นี้ ด้าน ผอ. NIA เผยเป็นเวทีแข่งขันจุดประกายการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้กับนักศึกษาทั่วประเทศ ได้ใช้ความคิด สร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดเป็นแผนธุรกิจที่ทำได้จริง จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แจ้งเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 100 บริษัท
เวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ (4 พ.ค.) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Startup Thailand League 2026 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค สนามที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายนนี้ ในงาน SITE 2026 ณ ห้างสยามพารากอน กรุงเทพฯ
ผลการตัดสินตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “บ๊อกบ๊อกแบ๊กแบ๊ก” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของทีม “เจริญยนต์คนเอาถ่าน” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของทีม “Flight four fight five” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวถึงการแข่งขัน Startup Thailand League 2026: Regional Pitching จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยปีนี้แข่งขันทั่วประเทศ 4 สนาม ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ เพื่อค้นหาทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและธุรกิจสตาร์ตอัปเข้าสู่เวทีระดับประเทศ สำหรับสนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทีมนักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัยเครือข่าย รวม 45 ทีม เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจที่มุ่งแก้ปัญหาและต่อยอดศักยภาพการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค
บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น แต่ละทีมต่างนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ
Startup Thailand League ถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มนักศึกษา และสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับนักศึกษาที่มีไอเดียนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม ช่วยจุดประกายการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้กับ นักศึกษาทั่วประเทศ ได้ใช้ความคิด สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นแผนธุรกิจที่ทำได้จริง และเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 100 บริษัท
สำหรับทีมชนะเลิศ “บ๊อกบ๊อกแบ๊กแบ๊ก” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอโครงการ Mindflow นวัตกรรมด้านสุขภาพจิตในรูปแบบบอร์ดเกมร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารเชิงลึก ความเข้าใจในครอบครัวและกลุ่มวัยรุ่น
ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “เจริญยนต์คนเอาถ่าน” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอโครงการ ASPIRE Nano Filter ไส้กรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์ ช่วยดักจับ PM 2.5 สารพิษ VOCs แบคทีเรีย และสารก่อมะเร็ง
ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม “Flight four fight five” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอนวัตกรรม Micellar Liquid Toothpaste ยาสีฟันของเหลวใสสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีปัญหาการบ้วนปาก