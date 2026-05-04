(คลิป)สวนทุเรียนที่อำเภอสังคมพร้อมตัดขายปลายเดือนนี้ เปิดรับออเดอร์แล้ว

หนองคาย-สวนทุเรียน ใน อ.สังคม พร้อมตัดปลายเดือน พ.ค.นี้ เปิดรับออเดอร์ออนไลน์แล้ว เผยปลูกตั้งแต่ปี64 ปีนี้เก็บผลขายเป็นปีที่สอง คาดน่าจะได้ราว 6,000 ลูก ได้ประสบการณ์จากปีแรกพัฒนาคุณภาพทุเรียน รับประกันคุณภาพอร่อยคุ้มราคา
นางผาสุข กอเขียวหล้า อายุ 52 ปี เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองต้นพันธุ์จากจันทบุรี จำนวน 350 ต้น บนพื้นที่ 14 ไร่ เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่สองที่สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งปีที่ผ่านมาเก็บทุเรียนขายได้ต้นละประมาณ 30 ลูก ส่วนปีนี้มีประสบการณ์ทำสวนมากขึ้น ได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก มีคนมาให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้และเทคนิคเพื่อให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่ดีมีคุณภาพ มั่นใจได้ว่าปีนี้ทุเรียนที่สวนไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอน
นางผาสุกบอกว่า ปีนี้ทุเรียนติดลูก น่าจะได้ประมาณ 6,000 ลูก เปิดขายออนไลน์ หรือสนใจมาชมที่สวนได้ พร้อมบริการจัดส่ง ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งปีนี้ผลผลิตทุเรียนในแต่ละสวนพื้นที่จังหวัดหนองคายกำลังได้ผลผลิต แต่สวนของตนเองเป็นแห่งแรกที่พร้อมสำหรับการตัดขาย คาดว่าจะสามารถส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้ช่วงแรกประมาณวันที่ 20 พ.ค.69
ทุเรียนที่สวนของนางผาสุข มีเอกลักษณ์รสชาติอร่อย กรอบนอก นุ่มใน กลิ่นไม่ฉุน เนื้อแน่น ละมุน คุณภาพดี ลูกค้าที่เคยรับประทานเมื่อปีที่แล้วต่างชมว่าอร่อยไม่แพ้ทุเรียนจากภาคตะวันออก ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-9658659.