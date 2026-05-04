ราชบุรีปลื้ม! จาก “เด็กวัด” สู้ชีวิต สู่ “ว่าที่ครูเกียรตินิยมอันดับ 1” ต้นแบบเยาวชนไม่ยอมแพ้โชคชะตา

ราชบุรี - โซเชียลแห่ชื่นชม “น้องตุ๊กตา” เด็กวัดใหม่สี่หมื่น จ.ราชบุรี พลิกชีวิตจากศูนย์ สู่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เตรียมบรรจุรับราชการครู ต.ค.นี้ สานฝันกลับพัฒนาบ้านเกิด
เรื่องราวสุดประทับใจถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลัง “น้องตุ๊กตา” หรือ น.ส.ศันสนีย์ ตาบู้ เด็กวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดชีวิต จากเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล อำเภอสวนผึ้ง สู่ความสำเร็จระดับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และกำลังจะก้าวสู่เส้นทาง “ครูของแผ่นดิน”
เส้นทางชีวิตของน้องตุ๊กตา เริ่มต้นจากการเข้ามาอาศัยใบบุญของวัดใหม่สี่หมื่น ภายใต้การดูแลของ พระครูโสภณจันทรังสี หรือ “หลวงพ่อพงษ์” เจ้าอาวาสวัด ซึ่งให้ทั้งที่พักพิง โอกาสทางการศึกษา และการปลูกฝังคุณธรรม โดยตลอดช่วงมัธยมศึกษา น้องตุ๊กตาเป็นเด็กที่ขยัน อดทน และช่วยงานวัดอย่างไม่เคยเกี่ยง แม้จะเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนบ้าง แต่ไม่เคยย่อท้อ
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมี “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดโอกาสให้เด็กยากไร้ได้ศึกษาต่อในสายวิชาชีพครู แม้ในช่วงแรกน้องตุ๊กตาจะลังเล แต่ด้วยคำสอนของหลวงพ่อที่ว่า “เมื่อได้รับโอกาส ต้องรู้จักให้” ทำให้เธอตัดสินใจเดินหน้าสอบชิงทุน และสามารถคว้าโอกาสสำคัญนี้ไว้ได้สำเร็จ
ด้วยความมุ่งมั่น น้องตุ๊กตาสามารถสอบเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และรักษาผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.66 สร้างความปลาบปลื้มให้กับหลวงพ่อพงษ์และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง
พระครูโสภณจันทรังสี เปิดเผยว่า ความสำเร็จของน้องตุ๊กตาเป็นผลจากความตั้งใจจริงและแรงสนับสนุนจากญาติโยมทุกคน โดยวัดทำหน้าที่เป็นเพียง “สะพาน” ส่งต่อโอกาสให้เยาวชน พร้อมย้ำว่าการสนับสนุนเด็กให้ได้รับการศึกษา คือการสร้างอนาคตของชาติ
ด้าน นายธนกฤต สาขะจันทร์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระบุว่า น้องตุ๊กตาเป็นนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบสูง มีจิตอาสา และมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจน จนสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ได้สำเร็จ และมีกำหนดบรรจุเข้ารับราชการครูในเดือนตุลาคม 2569 ที่โรงเรียนนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง
น้องตุ๊กตา เปิดใจว่า ตนเป็นเด็กชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ได้รับโอกาสจากหลวงพ่อพงษ์ เปรียบเสมือนพ่อคนที่สอง แม้จะเคยไม่อยากเป็นครูเพราะกลัวความเหนื่อย แต่เมื่อได้รับโอกาสและการสนับสนุน จึงตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนบ้านเกิดให้ดีที่สุด
“หนูจะไม่ลืมทุกโอกาสที่ได้รับ และสัญญาว่าจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นครูที่ดีของสังคม” น้องตุ๊กตากล่าว
ทั้งนี้ ความสำเร็จของ น.ส.ศันสนีย์ ตาบู้ สะท้อนให้เห็นว่า “โอกาส” และ “ความพยายาม” สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง และยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนอีกจำนวนมาก ที่กำลังต่อสู้กับข้อจำกัดของชีวิต ให้ลุกขึ้นสานฝันของตนเองจนสำเร็จได้ในที่สุด