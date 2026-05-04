ราชบุรีเดือด! วัยรุ่นยกพวกตีกันหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ดัง ปมตกค้างจากงานสงกรานต์

ราชบุรี - คลิปว่อนโซเชียล กลุ่มวัยรุ่นไล่ตีกันกลางโรงพยาบาลราชบุรี สร้างความแตกตื่น ล่าสุดผู้บริหาร รพ.เตรียมเอาผิดทางกฎหมาย ประสานตำรวจไล่เช็กวงจรปิด ล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันนี้ ( 4 พ.ค.) จากกรณีคลิปเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากไล่ทำร้ายร่างกายกันบริเวณหน้าแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชบุรี จนเกิดความวุ่นวาย และถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนั้น
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดบริเวณจุดเกิดเหตุด้านหน้าอาคาร โดยยังคงมีร่องรอยคล้ายคราบเลือดปรากฏอยู่บริเวณประตูทางเข้า
ด้าน นพ.นิคม มะลิทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความเสียหายต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณด้านนอกห้องฉุกเฉิน โดยประตูห้องฉุกเฉินเป็นระบบเปิดจากด้านใน ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่สามารถเข้าไปภายในได้
ทั้งนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากเข้ามาก่อเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้แจ้งตำรวจเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที เบื้องต้นทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีปัญหากันมาก่อนจากงานส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ในตลาดชื่อดังกลางเมืองราชบุรี ก่อนจะมีผู้บาดเจ็บถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด และเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ต่อมา กลุ่มเพื่อนของผู้บาดเจ็บได้ตามมายังโรงพยาบาล และบังเอิญพบกับกลุ่มคู่อริ จึงเกิดเหตุไล่ทำร้ายร่างกายกันซ้ำ จนกลายเป็นเหตุชุลมุนตามคลิปที่เผยแพร่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด เพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด พร้อมมอบหมายให้นิติกรของโรงพยาบาลดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นที่เกี่ยวข้อง โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ป่วย
ขณะที่ พ.ต.ท.กฤษฎ์รัช โพธิ์ไพบูลย์ สวป.สภ.เมืองราชบุรี พร้อมกำลังสายตรวจ ได้เข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาล และเตรียมประชุมร่วมกันในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เพื่อตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาจมาจากพื้นที่ตำบลสามเรือน และตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งมีเรื่องบาดหมางกันในงานส่งท้ายสงกรานต์ที่จัดขึ้นในตลาดแห่งหนึ่ง โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง และเกิดเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายกัน ก่อนลุกลามมาถึงโรงพยาบาลดังกล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดต่อไป.