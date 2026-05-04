คนค้ารถพุ่มพวงพอใจรัฐช่วยลดภาระ 3,000 ยันรถพุ่มพวงเข้าถึงชาวบ้านขายของไม่แพง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รถพุ่มพวงขอนแก่นลงทะเบียนแล้วกว่า 200 คัน พร้อมผุดไอเดีย 1 คัน 1 ตำบล เพื่อขยายโครงข่ายไทยช่วยไทย มหาดไทยใกล้คุณ ขณะที่เจ้าของรถพุ่มพวงขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือวงเงิน 3,000 บาท ต่อคันกระบะ น่าพอใจแล้วเพราะช่วยรถพุ่มพวงทั้งประเทศ
นายบุดดี เชาว์ชาญ กำนันตำบลบ้านค้อ และในฐานะผู้ประกอบการรถพุ่มพวงในกลุ่มประเภทรถยนต์ เปิดว่า การที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่งพวง ถือเป็นเรื่องที่ดี ส่วนจะได้เท่าใดนั้นก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ยิ่งขณะนี้มีความชัดเจนในเรื่องคนละครึ่งก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมาก และโดยส่วนตัวเป็นกำนันตำบลบ้านค้อด้วย ก็ต้องวิ่งขายของเช้า-เย็นควบคู่กับการตรวจงานหรือพบปะชาวบ้านในพื้นที่ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำทั้งงานราษฏร์งานหลวงควบคู่กันไป
นายบุดดีบอกว่าวิ่งขายของด้วยรถพุ่มพวงในกลุ่มประเภทรถยนต์กระบะก็จะเวียนขับรถขายของไปเรื่อยทั้ง ต.บ้านค้อ,สำราญ,แดงใหญ่,สาวะถี,บางทีก็เลยไปที่ ต.ม่วงหวาน,โคกสุง อ.น้ำพองแม้กระทั่ง ต .ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง ก็ขับรถไปขายของเหมือนกัน เพราะรถพุ่มพวงนั้นเข้าถึงประชาชนจริง ขายของถูกจริง ของดี มีมาตรฐาน เพราะอยู่คู่กับชุมชนมานานและชาวบ้านนั้นพึงพอใจ ทั้งนี้ที่ผ่านมา ตอนน้ำมันดีเซลยังไม่ปรับขึ้นมากขนาดนี้ก็เติมวันละ 500 บาทอยู่แล้วแต่ตอนนี้เติม500 บาทได้ไม่กี่ลิตรก็ต้องเติม 1,000 บาทและมาเฉลี่ยการใช้งานเอา”
กำนันตำบลบ้านค้อบอกอีกว่าทุกวันนี้ หากออกจากบ้านก็ต้องจ่ายเงินแล้ว อย่างน้อยที่สุดคือการเติมน้ำมัน พอน้ำมันขึ้นมาแบบก้าวกระโดดและยังไม่มีท่าทีที่จะลดลง ตนก็ต้องปรับขึ้นมาเติมวันละ 1,000 บาทแล้ว อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลประกาศนโยบายช่วยเหลือรถพุ่งพวง ภาพรวมทั้งประเทศ รายละ 3,000 บาท ในกลุ่มรถยนต์ ถือว่าพึงพอใจมากถ้าช่วยจริง
“เท่านี้ถือว่าเหมาะสม หากจะช่วยมากกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะช่วยทั้งประเทศ จึงขอบคุณรัฐบาลที่มีความคิดที่จะส่งเสริมประชาชนในเรื่องของการลดต้นทุนและมีรายได้เพิ่มจากนโยบายของรัฐที่กำหนดอีกด้วย”นายบุดดากล่าว
ขณะที่นายพิชัย วันตา นายอำเภอเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า นโยบายไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กรมการปกครอง เป็นแม่งานหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ อ.เมืองขอนแก่น ได้ขานรับนโยบายอย่างเร่งด่วน ด้วยการสำรวจรถพุ่มพวงทั้งแบบรถยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง โดยได้ส่งข้อมูลให้กับทางจังหวัดรายงานไปยังกรมการปกครองแล้ว
โดยภาพรวมทั้ง 17 ตำบลมีผู้ประกอบการหลายราย รถที่ขึ้นทะเบียนรวมกว่า 200 คัน ทันทีที่รัฐบาลกำหนดให้มีการลงทะเบียน อำเภอก็จะประสานงานไปยังผู้ประกอบการและเจ้าของรถเพื่อลงทะเบียนตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตามที่รัฐกำหนด เนื่องจาก อำเภอเมืองขอนแก่น มีรถพุ่มพวงทุกตำบล
และจากนี้ไปอำเภอมีแนวทางที่จะดำเนินการต่อยอดนโยบายดังกล่าวคืออย่างน้อยที่สุด รถพุ่มพวงจะต้องมีตำบลละ 1 คัน ทั้งแบบรถยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อที่จะนำสินค้าไทยช่วยไทยมหาดไทยใกล้คุณ ไปถึงมือประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้เลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัด เพราะโดยปกติแล้วรถพุ่มพวง อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน