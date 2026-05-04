(คลิป)จุดบั้งไฟขอฝน ตกใส่โรงเก็บเศษไม้ยูคาฯส่งออกนอกไหม้เสียหาย

อุบลราชธานี-หวิดวอดหมดลาน บั้งไฟประเพณีตกใส่กองเศษไม้ยูคาลิปตัสส่งนอก จนท.ต้องระดมรถดับเพลิงสกัดเพลิงไหม้นานเกือบ 2ชั่วโมง
มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.สุวรรณ แสงงาม รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ภายในลานรับซื้อไม้ยูคาลิปตัส ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม โดยเพลิงกำลังลุกลามไหม้กองไม้ที่อยู่ข้างเคียง จึงได้ประสานรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 5 คัน และหน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรมจุดเดชอุดมเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบไฟกำลังไหม้กองเศษไม้ยูคาลิปตัสที่โรงไม้รับซื้อไว้จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย จึงช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาสกัดไฟนานเกือบ 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และคอยฉีดน้ำดับถ่านที่ไหม้ไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงกลับมาลุกไหม้อีก
จากการสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นคาดว่า สาเหตุที่เกิดเพลิงลุกไหม้กองเศษไม้ยูคาลิปตัสนี้ อาจจะเกิดจากเศษชิ้นส่วนของบั้งไฟประเพณีที่มีฐานจุดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กม.ตกใส่ เพื่อขอฝนตามประเพณี เพราะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการดับไฟ ยังพบหางของบั้งไฟตกลงมาในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุอีกด้วย หรืออีกประเด็นอาจจะเกิดจากอากาศที่ร้อนจัด จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา ซึ่งต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนสำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ระหว่างการประเมิน เพราะไม้ยูคาลิปตัสดังกล่าวเป็นสินค้าที่จะส่งต่อไปยังต่างประเทศ