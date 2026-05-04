ยังไม่สิ้นเชื้อ! จับอีกจีนเทาหอบมือถือขึ้นฝั่งโขงกลางความมืด ส่อพันแก๊งคอลฯ-หลอกลวงออนไลน์

เชียงราย - น่าสงสัยส่อเอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ขบวนการหลอกลวงออนไลน์..นรข.เชียงรายลาดตระเวนริมโขงตลอดแนว พบชายชาวจีนหอบกระเป๋าเดินริมฝั่งกลางความมืด ถามเบื้องต้นพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง-ไม่มีเอกสารเข้าเมือง แต่ซุกมือถือมาด้วย 4 คน รวมกันถึง 50 เครื่อง
รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า หลังจาก น.อ.ภากร มาเนียม ผบ.นรข.เขตเชียงราย ได้มอบหมายให้ น.ท.วรวิทย์ นพเก้า หัวหน้าสถานีเรือเชียงแสน นรข.เขตเชียงราย นำกำลังพลพร้อมชุดปฏิบัติการข่าวออกตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดน ตลอดคืนที่ผ่านมา (3-4 พ.ค. 69)
เมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปถึงบริเวณริมฝั่งพื้นที่หมู่บ้านปงของ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน เวลาประมาณ 19.30 น.เศษ ได้ตรวจพบมีกลุ่มชายจำนวน 4 คน รูปพรรณสัณฐานไม่ใช่คนไทยเดินอยู่ริมฝั่งอย่างน่าสงสัย สอบถามก็ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี ตรวจสอบพบว่าเป็นชาวจีนที่มีสัมภาระเป็นกระเป๋ามาด้วยคนละ 1 ใบ ภายในพบโทรศัพท์มือถือรวมกันประมาณ 50 เครื่อง
เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนจึงควบคุมตัวไว้ ก่อนประสานตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายและด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เชียงแสนเข้าร่วมตรวจสอบ พบทั้งหมดเพิ่งหลบหนีข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาจากประเทศเพื่อบ้าน จึงตั้งข้อหา "เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป