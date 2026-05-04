ขนทั้งทางบกทางน้ำ! ทหารเรือ นรข.พบยานรกซุกริมฝั่งโขงโค้งเกาะผาดำเชียงแสนอีกล็อตใหญ่ 14 กระสอบ

เชียงราย - ขบวนการค้ายานรกขนกันทั้งทางบกทางน้ำ..ล่าสุดทหารเรือ นรข.เชียงรายลาดตระเวนพบซุกริมฝั่งโขงโค้งเกาะผาดำ ชายแดนเชียงแสน อีกล็อตใหญ่ 14 กระสอบ เบื้องต้นคาดบรรจุยาบ้าไม่ต่ำกว่า 1-2 ล้านเม็ด
น.อ.ภากร มาเนียม ผบ.นรข.เขตเชียงราย ได้มอบหมายให้ น.ท.วรวิทย์ นพเก้า หัวหน้าสถานีเรือเชียงแสน นรข.เขตเชียงราย นำกำลังพลพร้อมชุดปฏิบัติการข่าวออกตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดน ตลอดคืนที่ผ่านมา(3-4 พ.ค.69)
กระทั่งเวลาประมาณ 22.30 น. ขณะลาดตระเวนไปถึงบริเวณริมฝั่งน้ำโขงบ้านเกาะผาคำ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน ชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งเป็นส่วนที่แม่น้ำโขงไหลโค้ง พบถุงพลาสติกสีดำคลุมกระสอบฟางวางอยู่ที่พงหญ้าริมฝั่งหลายใบลักษณะน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบปรากฎว่าพบบางกระสอบบรรจุยาบ้าเอาไว้อยู่เต็ม จึงได้ตรวจบริเวณโดยรอบ จนพบกระสอบฟางในลักษณะดังกล่าวจำนวน 14 กระสอบ คาดว่าภายในจะบรรจุยาบ้าเอาไว้ไม่ต่ำกว่า 1-2 ล้านเม็ด
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข.และ พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง จะเดินทางไปตรวจสอบของกลางที่ นรข.เขตเชียงราย อ.เชียงแสน เพื่อพิสูจน์ทราบจำนวนและรายละเอียดของกลางพร้อมแถลงข่าวให้สาธารณชนได้รับทราบในช่วงบ่ายของวันที่ 4 พ.ค.นี้ต่อไป