อันตรายชัด! หอยสาละวินปนเปื้อนสารหนูสูงปรี๊ด เร่งเตือนชาวบ้านริมฝั่งตลอดแนวเลี่ยงได้เลี่ยง

แม่ฮ่องสอน - ผลแล็บยืนยันอันตรายชัด..พบการปนเปื้อนสารหนูในหอยแม่น้ำสาละวินเกินค่ามาตรฐาน เฉพาะหอยที่ตายตั้งแต่วันแรกยิ่งสูงปรี๊ด ปรอทไม่พบ ส่วน “โครเมียม ทองแดง และแมงกานีส” มีปนเปื้อนแต่ไม่มีค่ามาตรฐานให้อ้างอิง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตือนชาวบ้าน งดเมนูอร่อยหอยสาละวินตามฤดูกาลที่เคยขายได้กิโลฯ เป็นร้อย
นายพงศ์พิพัฒน์ มีเบญจมาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า หลังจากทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังสาละวินนำตัวอย่างหอยจากแม่น้ำสาละวินส่งให้ทีมวิจัยตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งได้แจ้งผลแก่ทีมพื้นที่เป็นการเบื้องต้นแล้วว่าพบหอยแม่น้ำสาละวันปนเปื้อนสารหนูในระดับค่าที่สูงมาก โดยเฉพาะหอยที่ตายตั้งแต่วันแรก นอกจากนี้ยังมีตะกั่วที่สูงเกินค่ามาตรฐาน แคดเมียมไม่เกิน ส่วนปรอท ตรวจไม่พบ ขณะที่สารโครเมียม ทองแดง และแมงกานีส พบค่าการปนเปื้อนแต่ยังไม่มีการประกาศค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่มีค่าอ้างอิง
เบื้องต้นทีมวิจัยจึงวางแนวทางการทำงานดังนี้
1. แนะนำให้ชาวบ้านเลี่ยงการบริโภคหอยในแม่น้ำสาละวินเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคมะเร็ง
2. ขอให้ทีมเฝ้าระวังช่วยเก็บตัวอย่างหอยมาตรวจเพิ่มเติมที่ห้องแลปของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาสารหนูอนินทรีย์ ซึ่งเป็นแบบมีพิษสูง
3. เราจะร่วมกับทีมเฝ้าระวังของพื้นที่ ทำการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยขณะนี้อาจารย์พยาบาลเด็กกำลังปรับแบบคัดกรองความเสี่ยง เสร็จแล้วจะให้ทางพื้นที่ไปดำเนินการ
4. ผลจากการทำแบบคัดกรองความเสี่ยงจะทำให้เราทราบว่าใครเสี่ยงสูง ซึ่งทีมวิจัยจะประสานกับทาง รพ.สต. และโรงพยาบาลสบเมยในการเก็บตัวอย่างส่งห้องแล็บที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจหาสารหนูในปัสสาวะ และหาตะกั่วในเลือด ซึ่งหากพบการปนเปื้อนในร่างกายคนในชุมชนจะได้ประสานให้ได้เข้ารับบริการที่เหมาะสม พร้อมกับร่วมกันหาแนวทางลดการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายต่อไป
นายก อบต.แม่สามแลบกล่าวว่า ตอนนี้ได้แจ้งเตือนไปยังชาวบ้านแม่สามแลบและชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำสาละวินให้เลี่ยงกินหอยก่อนเพราะผลการตรวจพบสารหนูสูงมาก
ขณะที่ชาวบ้านแม่สามแลบรายหนึ่งกล่าวว่า ปกติแล้วชุมชนที่อาศัยตามลำน้ำสาละวิน เช่น บ้านแม่สามแลบ บ้านสบเมย บ้านป่ากล้วย กินหอยแม่น้ำสาละวินเป็นอาหารตามฤดูกาลเป็นที่นิยม ชาวบ้านออกไปจับหอยที่อยู่ตามแก่งหินริมแม่น้ำ ในช่วงต้นฤดูแล้งที่น้ำสาละวินใส แค่ออกไปงมตามริมฝั่งก็จะได้หอยเป็นกอบเป็นกำ เอามาทำแกงข้าวคั่ว แกงข้าวเบอะแบบกะเหรี่ยง ผัดใส่ยอดผักชะอม
“พอฝนตก น้ำเริ่มขุ่น น้ำขึ้นก็จะหมดแล้ว บางคนก็ขายกันในหมู่บ้าน กิโลกรัมละเป็นร้อยบาท ขายดีมากเพราะรสชาติอร่อย เป็นที่นิยม พวกเรายังไม่ค่อยรู้ข่าวเรื่องที่หอยมีสารพิษปนเปื้อน” ชาวบ้านกล่าว