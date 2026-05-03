โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดี ในกิจกรรม “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว ณ บางแสน”

โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว ณ บางแสน” และยังได้ร่วมออกกำลังกายกับนักวิ่งและผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ออมทรัพย์ พิกุลณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ ที่ร่วมเดินหน้าส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกต้องและปลอดภัย
และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักวิ่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ลงพื้นที่ให้บริการปฐมพยาบาลประจำ ณ จุดกิโลเมตรที่ 6 พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด ประเมินอาการเบื้องต้น และให้การช่วยเหลือทันท่วงที ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม
นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าว ยังมุ่งส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างยั่งยืน