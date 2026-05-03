จ่อจับอีก! 2 จนท.เทศบาลหนองไผ่ล้อม โคราช หลังขยายผลพบร่วมแก๊ง“อดีตปลัดอำเภอ”แจ้งเกิดทิพย์เด็กจีนเทาอีก18 ราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- จ่อจับกุม 2 อีกราย จนท.ทะเบียนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โคราช หลัง ชุดเฉพาะกรมการปกครอง และ ตำรวจ ป.ป.ป. ขยายผลขบวนการแจ้งเกิดทิพย์เด็กชาวจีนเทาในเทศบาลโพธิ์กลาง ของแก๊ง “อดีตปลัดอำเภอโคราช” ล่าสุดพบแจ้งเกิดทิพย์ลักษณะเดียวกันอีก 18 ราย ที่ ทต.หนองไผ่ล้อม ใกล้กับทต.โพธิ์กลาง
วันนี้ ( 3 พ.ค.69) จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ร่วมกับ ตำรวจป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ (ป ป.ป.) ตรวจพบมีการแจ้งเกิดทิพย์ หรือแจ้งเกิดเท็จเพื่อออกสูติบัตร โดยมิชอบด้วยกฎหมายให้กับเด็กชาวจีนในเทศบาลตำบลโพธิ์กลางอ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 50 ราย โดยมีตัวการสำคัญเป็นอดีตปลัด จึงได้วางแผนเข้าจับกุม นายนพรัตน์ ด้วงพรหม อดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจ.นครราชสีมา , นางสาวจินดา เกล็ดงูเหลือม เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงอีก 1 คน ที่บ้านพักใน อ.โนนสูง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา และนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลเพื่อติดตามจับกุมตัวแก๊งจีนเทาที่บงการว่าจ้าง
โดยล่าสุด น.ส.จินดา รับสารภาพ ว่า ดำเนินการ แจ้งเกิดเท็จเพื่อออกใบสูติบัตร ให้เด็กชาวจีน 9 ราย ได้ค่าจ้างหัวละ 10,000 บาท ทำไปเพราะจำเป็นต้องใช้เงิน ยันไม่รู้จักกลุ่มจีนเทา ขณะที่ลูกจ้าง อ. ห้วยแถลง รับสารภาพว่า ได้รับงานจากเพื่อนอดีตปลัดอำเภอ เอาชื่อเด็กเข้าบรรจุในทะเบียนบ้าน หรือ เข้า "บ้านผี" จริงจำนวน 13 ราย โดยได้รับค่าจ้างรายละ 10,000 บาท ส่วน นายนพรัตน์ ด้วงพรหม อดีตปลัดอำเภอ ยังให้การปฏิเสธอ้างว่าถูกปลอมลายมือชื่อ แต่ทั้งนางสาวจินดา และ ลูกจ้างที่ว่าการ อ.ห้วยแถลง ได้ให้การซัดทอดแล้วว่า นายนพรัตน์ เป็นผู้บงการทุกอย่าง
ขณะที่ทาง กรมการปกครอง โดย ชุดปฏิบัติการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน (DOPA N.I.C.E.) กรมการปกครอง และ ตำรวจ ป.ป.ป. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ขยายผลพบว่า ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา แก๊งของ นายนพรัตน์ ยังได้แจ้งเกิดทิพย์เด็กจีนอีก 18 ราย ซึ่งเป็นเทศบาลที่อยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมี นางสาวจินดา รับงานจาก นายนพรัตน์ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอีก 2 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเข้าจับกุมดำเนินคดีต่อไป
สำหรับคดีนี้เป็นหนึ่งใน "ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร" สืบเนื่องจากที่ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ติดตามสืบสวนกลุ่มสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการเชื่อมโยงมาที่กลุ่มนายหน้ารับจดทะเบียนวีซ่า (VISA) ให้กับคนจีนกลุ่มหนึ่ง โดยพบข้อมูลต้องสงสัยของเด็กรายหนึ่ง ซึ่งมีหนังสือเดินทางประเทศจีนกับสูติบัตรคนไทย การกระทำดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ