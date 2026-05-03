ราชบุรีจัดเต็ม! “ส้มตำผลไม้ลีลา” เวทีเดือด แซ่บทั้งครก มันส์ทั้งเพลง

ราชบุรี – คึกคักเกินต้าน! พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวกร่วมกับสตรีอาสาพัฒนา และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดำเนินสะดวก จัดการแข่งขัน “ตำส้มตำผลไม้ลีลา” ภายในงานวันผลไม้และของดีดำเนินสะดวก ท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นเวที สร้างสีสันและรอยยิ้มให้ผู้ร่วมงานอย่างคึกคัก
วันนี้ ( 3 พ.ค.) นายพุฒศิษฐ์ โชคสิริหิรัญ ปลัดอาวุโสอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วย นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก และนางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ ประธานสตรีอาสาพัฒนาและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดำเนินสะดวก ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน “ตำส้มตำผลไม้ลีลา” ภายในงานวันผลไม้และของดีดำเนินสะดวก
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ เริ่มจากรอบวัดฝีมือ “รสชาติ” ที่ทั้ง 8 ทีมต้องงัดสูตรเด็ด ตำส้มตำผลไม้ภายในเวลา 10–15 นาที ให้กรรมการเดินชิมและให้คะแนนอย่างเข้มข้น ก่อนเข้าสู่รอบไฮไลต์ “ลีลาประกอบเพลง” ที่แต่ละทีมปล่อยของเต็มที่ เต้นประกอบเพลง “มนต์รักส้มตำ” แบบไม่มีใครยอมใคร เรียกเสียงกรี๊ดและเสียงหัวเราะจากกองเชียร์ได้ตลอดการแข่งขัน
สำหรับ 8 ทีมที่เข้าร่วม ต่างตั้งชื่อสุดจี๊ดไม่แพ้รสชาติ ทั้ง “ท่านัดแซ่บแรง แซงทุกทีม”, “ขุนพิทักษ์ แซ่บซี๊ดพลัสไซส์”, “แพงพวยสายฮา 555”, “ส้มตำคุณนายสายแซ่บ”, “สายโหดโคตรนัวบ้านไร่”, “ตำระเบิดเปิดตำนาน”, “ดอนคลังตำระเบิด” และ “ดอนกรวยสวยแซ่บซ่า”
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม “ดอนกรวยสวยแซ่บซ่า” คว้าแชมป์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “ส้มตำคุณนายสายแซ่บ” และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม “ตำระเบิดเปิดตำนาน” ส่วนทีมอื่น ๆ ได้รับรางวัลชมเชยอย่างทั่วถึง
ไฮไลต์ที่เรียกเสียงเชียร์กระหึ่มเวที คือช่วงโชว์ลีลาของแต่ละทีม ที่งัดทั้งท่าเต้น มุกตลก และเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาประชันกันอย่างดุเดือด สร้างความสนุกสนานจนคนดูแทบลืมหายใจ
การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นอย่าง “ส้มตำ” เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสร้างสรรค์ที่ผสมผสานวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพลังของชุมชนได้อย่างลงตัว ตอกย้ำเสน่ห์ของดำเนินสะดวกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารที่ไม่ควรพลาด