สมาคมวินด์เซิร์ฟไทย เตรียมส่ง 6 นักกีฬาลุยศึกยุโรป “2026 ที่โปรตุเกส

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สมาคมวินด์เซิร์ฟไทย เตรียมส่ง 6 นักกีฬาลุยศึกยุโรป “2026 TQFoil European Championship” ที่โปรตุเกส พร้อมยินดี “วาฬ” ซิวทองแดง เอเชียนบีชเกมส์
วันนี้ ( 3 พ.ค.) สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวเรื่องการเตรียมความพร้อมในการส่ง นักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทยจำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2026 TQFoil European Championship” ณ เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16–23 พ.ค.นี้
และยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ “วาฬ” นายวชิรวิทย์ ทนอุป ที่คว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ เมืองซานย่า ประเทศจีน สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับชาวพัทยาและประเทศไทยได้อย่างยอดเยี่ยม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ร้านอาหารครัวเซิร์ฟ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขานุการสมาคมฯ, นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิก อบจ.ชลบุรี คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสมาคมฯ นักกีฬาและสื่อมวลชน เข้าร่วม
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขานุการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมการแข่งขัน Asian Beach Games ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน ว่าเป็นบททดสอบสำคัญของทีมวินด์เซิร์ฟไทย หลังจำกัดอายุไม่เกิน 20 ปี ทำให้ต้องส่งนักกีฬาเยาวชนลงแข่ง โดยตั้งเป้าเพียงมีเหรียญติดมือ ซึ่งผลงานกลับเกินคาด
สำหรับ “วาฬ” วัชรวิทย์ ทนอุป วัย 16 ปี โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม สู้คู่แข่งระดับเอเชียได้อย่างสูสี แม้เสียเปรียบด้านรูปร่างและประสบการณ์ รอบสุดท้ายสภาพลมอ่อน ทำให้ยกเลิกการแข่งขันและยึดอันดับเดิม ส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดง แม้พลาดลุ้นเหรียญเงิน แต่ถือเป็นผลงานน่าภาคภูมิใจ เกินเป้าหมายที่วางไว้
ขณะเดียวกัน สมาคมเตรียมส่งนักกีฬา 6 คน ลุยศึก 2026 TQFoil European Championship ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่าง 16–23 พฤษภาคม 2569 ได้แก่ นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, ศิริพร แก้วดวงงาม, วัชรวิทย์ ทนอุป, วชิรวิทย์ หมั่นบำรุง, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ ชนัฐกานต์ เจริญสุข โดยมี ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ และ ศักดา สกุลแฟง เป็นผู้ฝึกสอน
โดยตั้งเป้าให้นักกีฬาไทยพยายามทะลุเข้าสู่กลุ่ม Gold Fleet หรือ 60 อันดับแรกจากนักกีฬาทั่วโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานทีมชาติไทยในอนาคต พร้อมยืนยันสมาคมพร้อมสนับสนุนเต็มที่ทั้งด้านการฝึกซ้อมและเงินอัดฉีด เพื่อผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกต่อไป
ทั้งนี้ คณะนักกีฬามีกำหนดออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าในวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG940 เวลา 00.40 น. และจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เที่ยวบิน TG941 เวลา 05.55 น.