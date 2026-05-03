(คลิป)สีสันฉูดฉาด!การละเล่นผีขนน้ำบูชาวัวควายงานบุญเดือนหก ขอฝนให้ตกตามฤดูกาล

เลย-ชาวนาซ่าว อ.เชียงคานพร้อมใจสวมหน้ากากหน้าวัวควายสีสันฉูดฉาดร่วมเดินขบวนการละเล่น “ผีขนน้ำ”ประเพณีบูชาคุณวัวควายในงานบุญเดือนหก สืบทอดกันมายาวนานของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยพวนที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง เชื่อจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
วันนี้(3 พ.ค.)ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ได้จัดงานประเพณี “ผีขนน้ำ” มีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายประยูร อรัญรุท นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน และนางสาวศิริอร มีแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมขบวนแห่ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
นางสาวศิริอร มีแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อ.เชียงคาน กล่าวว่า ประเพณีผีขนน้ำหรือบุญเดือนหก ของชาวบ้านนาซ่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการละเล่นตามความเชื่อคนโบราณ เชื่อกันว่าเมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำแล้ว จะทำให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล พร้อมทั้งเป็นการละเล่นเพื่อเซ่นไหว้สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ เช่น วัว ควาย ที่ล้มหายตายจากไป โดยมีการจัดขบวนแห่ฟ้อนรำอันสวยงาม
การละเล่นผีขนน้ำของตำบลนาซ่าว แสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นและมีแห่งเดียวในโลก สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน ถือเอาวันแรม 13 ค่ำ เดือนหก เป็นวันจัดงาน การละเล่นแห่ขบวนผีขนน้ำ จะเดินตามเป็นขบวนภายในหมู่บ้าน จะเป็นการถวายผีเจ้านาย ผีขนน้ำจะแต่งกายจากวัสดุที่ทำจากกิ่งไม้ไผ่ นำมาดัดให้โค้ง แล้วติดด้วยกระดาษสีต่างๆ เพื่อความสวยงาม หลังจากนั้นจึงนำมาเย็บติดกับผ้าเพิ่มความสวยงามชุดไว้สวมใส่ ก่อนจะสวมหน้ากาก แขวนขอลอ หรือเกราะ ให้เวลาเดินหรือเต้นจะส่งเสียงให้ได้ยินแต่ไกล
โดยชาวบ้านที่ร่วมเดินในขบวน ทุกคนจะพร้อมใจกันสวมหน้ากาก ตกแต่งเป็นรูปหน้าโค กระบือ วาดลวดลายสีสันฉูดฉาด เพื่อบูชาคุณสัตว์ทั้ง 2 ชนิดที่ช่วยงานเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานนับแต่สมัยบรรพบุรุษ
นอกจากนี้ยังนำเอาผ้าจากที่นอนเก่าๆมาห่มร่าง เพื่อให้นุ่นที่ติดอยู่ฟุ้งกระจาย การแห่ผีขนน้ำ หรือแมงหน้างาม เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นไฮไลท์สำคัญของงานบุญเดือนหก ซึ่งเป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวนาซ่าว จากเดิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยพวน ที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ได้มาตั้งหลักแหล่งกันที่บ้านนาซำหว้า สมัยนั้นชาวบ้านยังไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงนับถือผีบรรพบุรุษและผีปู่ย่า
“เชื่อกันว่าการเล่นผีขนน้ำ คือพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดขึ้น หรือเรียกว่าเลี้ยงบ้าน เพื่อแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณ ผีเจ้าปู่ ที่ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีพืชผลอุดมสมบูรณ์”นายก อบต.นาซ่าวกล่าวย้ำ