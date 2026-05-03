“แม่น้องเมย”โพสต์ภาพลูกชายกับพ่อพ้อไม่คิดเป็นรูปสุดท้าย ถาม ผบ.ตร.ความคืบหน้าพิจารณาจริยธรรมคู่กรณี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ยิ่งใกล้ครบ 9ปียิ่งปวดใจ แม่น้องเมย “นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์” โพสต์เฟซบุ๊ก “ ใครจะรู้นี้จะเป็นรูปคู่ภาพสุดท้าย [ มันใจหาย ใจมันสลายเน๊อะ ] ถาม ผบ.ตร.ความคืบหน้าผลพิจารณาจริยธรรมคู่กรณี
วันนี้ ( 3 เม.ย.) นางสุกัลยา ตัญกาญจน์ แม่น้องเมย “นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์”ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ ใครจะรู้นี้จะเป็นรูปคู่ภาพสุดท้าย [ มันใจหาย ใจมันสลายเน๊อะ ] และยังระบุข้อความ 15 ต.ค.60..ส่งเมย กลับโรงเรียนเตรียมทหาร สภาพที่ดี 17 ต.ค.60 เสียชีวิตกองแพทย์โรงเรียนเตรียมทหาร 19 ต.ค.60 โรงเรียนเตรียมทหารส่ง เมย ในสภาพศพกลับคืนมา ..#ความทรงจำที่ไม่เคยลืม
#ความทรงจำที่เจ็บปวดใจ
และเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้เพียงไม่นานได้มีชาวเน็ตพากันเข้ามาให้กำลังใจ และส่งข้อความแสดงความเห็นใจเป็นจำนวนมากเช่นเคย
โดยหนึ่งในผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นซึ่งใช้ชื่อว่า พรรษวุฒิ กุลโกวิท ได้ระบุข้อความที่น่าสนใจดังนี้ “ฐานะข้าราชการ ที่เกษียณแล้ว น.ต.ท ภคพงศ์ คือผู้เปิดโปงการไม่ชอบมาพากลในสมัยนั้น 2560 จนมาถึง 2569 นักเรียนในโรงเรียน เตรียมทหาร ไม่เคยมีใครลืม นักเรียนเตรียมทหาร ภคพงศ์ ได้เลย เป็นทั้งรุ่นพี่ มาถึง2569 คือผู้ซึ่งเปิดทางให้นักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้อง มา9ปี ได้อยู่ในโรงเรียนเตรียมทหาร อย่างปลอดภัย
เทวดา ภคพงศ์ ยังคงมองลงมาที่ โรงเรียนเตรียมทหารอยู่ เพื่อปกป้อง คุ้มภัย พวก จัญไร ที่จะทำความไม่ดีมาให้น้องๆ ผมนับถือใจ นักเรียนเตรียมทหาร ภคพงศ์ มากครับคุณแม่แหม่ม นักเรียนเตรียมทหาร ภคพงศ์ ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่เป็น ร่าง แต่จิต วิญญาณ และความรักความห่วงใย คงมีกับรุ่นน้อง นักเรียนเตรียมทหาร จากรุ่นสู่รุ่น และอยู่ในใจ ของ ประชาชน ทุกคน และ อยู่ในใจคุณแม่แหม่ม และคุณพิเชษฐ์ ครับ
อย่างที่คุณแม่แหม่ม พูดไว้ การตายของภคพงศ์ ไม่สูญเปล่าครับ สู้และเข้มแข็งนะแม่แหม่ม ภคพงศ์ ยังคงมองลงมาอยู่ ด้วยความเคารพและนับถือ นักเรียน เตรียมทหาร ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ผู้เปิดทางให้โรงเรียนเตรียมทหาร เปลี่ยนระบบ ให้ ผู้ปกครองเข้าถึงได้
และมีการรายงานผ่านเฟซบุ๊กในพิธีและกำหนดการของโรงเรียนเตรียมทหารโดยกลุ่ม มุ่งสู่โรงเรียนเตรียมทหาร คนทั้งประเทศ รักนักเรียนเตรียมทหาร ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ครับ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นางสุกัลยาและนายพิเชษฐ์ ตัญกาญจน์ ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการทวงถามความเป็นธรรมให้กับ น้องเมย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับคำตอบว่าถึงวันนี้ครอบครัวยังคงไม่ละความพยายามที่จะเดินหน้าหาความเป็นธรรม และหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงให้กับ น้องเมย แม้ในส่วนของกระบวนการทางราชการจะมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาจริยธรรมในการงานของรุ่นพี่ในคดีทำร้ายร่างกาย น้องเมย ที่ศาลทหารชั้นฎีกา ได้อ่านคำพิพากษาคดีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2568 : จากกรณีจำคุกรุ่นพี่ 4 เดือน 16 วัน แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี เพราะจำเลยไม่เคยได้รับโทษ การลงโทษไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ให้จำเลยปรับปรุงตัวรับราชการรับใช้ชาติต่อไปจะเป็นประโยชน์มากกว่า
ซึ่งทางครอบครัวได้ทำหนังสือถึง พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาเรื่องจริยธรรมในการทำงานของรุ่นพี่คนดังกล่าวว่ายังคงได้รับการพิจารณาให้รับราชการต่อไปหรือไม่
“ วันนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ผลการพิจารณาเรื่องจริยธรรมของรุ่นพี่รายนี้เป็นเช่นไร ทั้งที่เราได้ทำหนังสือถึง ผบ.ตร.แล้วถึง 4 ครั้งแต่ก็ยังเงียบ วันนี้เราแค่อยากได้คำตอบว่าการเอาผิดทางวินัยกับผู้ที่ก่อเหตุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหรือไม่ เพราะเราก็ยังเห็นว่าเขาได้โอกาสในการทำงานและมีความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ลูกชายของเรากลับไม่มีโอกาสที่จะได้รับลมหายใจกลับคืน”
แต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่า เราจะยังคงเดินหน้าร้องหาความเป็นธรรมให้กับลูกชายต่อไป และยังขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับครอบครัวของตนเองเช่นเคย