สภ.เกาะช้าง จับมือผู้ประกอบการ รร.-เรือเฟอร์รี่ระบายรถออกจากพื้นที่ ลบภาพจับติดหนึบเช่นวันแรก

ตราด - ผกก.สภ.เกาะช้าง จับมือผู้ประกอบการโรงแรม-เรือเฟอร์รี่กำหนดมาตรการจัดคิว -ทยอยเดินทาง หวังระบายรถยนต์กว่า 3,000 คันออกจากพื้นที่ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันปัญหาตึดหนึบ ติดนานเช่นวันแรกของการเดินทาง เชื่อส่งขึ้นฝั่งหมดก่อน 24.00 น.
จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวกว่า 30,000 คนและรถยนต์กว่า 3,000 พันคันเดินทางลงพื้นที่เกาะช้างทั้งเพื่อการท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมสำคัญ 3 รายการ ที่จัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค.ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น งานวิ่งเกาะช้างใต้, งาน Ocean และงานในพื้นที่คลองสน จนทำให้ปริมาณรถขึ้นเกาะช้างเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
จนทำให้เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ “เกาะช้างเฟอร์รี่” บ้านธรรมชาติ และท่าเรือต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ต้องนำเรือเฟอร์รี่ออกให้บริการนำรถยนต์ขึ้นเกาะถึงเที่ยงคืน หลังมีรถยนต์จอดรอต่อคิวลงเรือยาวกว่า 7 กิโลเมตรนั้น
วันนี้ ( 3 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้าง ได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ เพื่อเตรียมรับมือการเดินทางกลับของนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ค.นี้ ซึ่งในเบื้องต้นจะใช้เรือเฟอร์รี่ 4 ลำ ระบายรถยนต์ที่มีอยู่บนเกาะช้างทั้งหมด และจะตีเรือเปล่าจากฝั่ง อ.แหลมงอบ มาช่วยสนับสนุน
กระทั่งเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.กฤษดา มินทร์เสน ผกก.สภ.เกาะช้าง เผยว่าจากการสังเกตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าวิธีดังกล่าวสามารถระบายรถออกจากเกาะได้ประมาณ 180-200 คันต่อชั่วโมง และคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 24.00 น. ก็จะสามารถระบายรถยนต์ได้ทั้งหมด
“ ตั้งแต่ช่วงสายก็พบว่ารถยนต์เริ่มทยอยลงเรือเฟอร์รี่ออกจากเกาะช้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีรอยนต์รอต่อคิวลงเรือเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าในจำนวนนี้จะสามารถลงเรือได้หมดในเวลา 2 ชั่วโมง”
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การระบายรถยนต์ขากลับเป็นไปโดยสะดวกและไม่รอคิวมาก ทาง สภ.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมให้แจ้งต่อนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงการเดินทางกลับ โดยขอให้เป็นการเดินทางแบบทยอยกลับ เพื่อไม่ให้รถยนต์รอนานเหมือนขาขึ้น และหากทำได้ตามแผนก็จะทำให้การเดินทางกลับไม่ต้องต่อคิวลงเรือนาน และเรือเฟอร์รี่สามารถระบายรถยนต์ออกจากเกาะได้ทั้งหมดในเวลา 24.00 น.ของวันนี้" ผกก.สภ.เกาะช้าง กล่าว
ขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถประสานงานเรื่องการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะช้างได้ตลอดเวลา เนื่องจาก สภ.เกาะช้าง ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
เช่นเดียวกับ นายภานุพงษ์ เมตตา ผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเฟอร์รี่ ที่บอกว่าในวันนี้จะนำเรือเฟอร์รี่ออกให้บริการครบทั้ง 4 ลำ และจะออกจากท่าอย่างต่อเนื่องจนกว่ารถยนต์จะหมดจากเกาะช้าง พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวอย่ากังวัลซึ่งทางท่าเรือจะเร่งรัดในเรื่องการเดินทางให้รวดเร็วที่สุด