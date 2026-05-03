ทหารพรานปะทะเดือดยิงสนั่นสกัดแก๊งขนยาเข้าชายแดนแม่อายยึดไอซ์ 18 เป้

เชียงใหม่ - ยิงสกัดสนั่นป่าแม่อาย..ทหารพรานปะทะเดือนอีก คาราวานถือปืนแบกเป้เข้าชายแดนแม่อายกลางความมืดตอนตีหนึ่งเศษ พอส่งสัญญาณหยุดตรวจยังยิงเปิดทางหนีสาดกระสุนใส่ จนท.ไทยทันที จนต้องเหนี่ยวไกตอบโต้ รุ่งเช้าพบขบวนการขนยาทิ้งเป้ไอซ์เกลื่อนเส้นทางหลบหนี 18 เป้
วันนี้ (3 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางไอซ์ เป็นจำนวนมาก หลังจาก บก.ควบคุมทหารพราน ศปก.กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ วานนี้ว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา ทางช่องทางธรรมชาติบ้านปะสี หมู่ 1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กองกำลังผาเมืองจึงจัดกำลังพลจาก ร้อย.ทพ.3201 ร่วมกับชุดปฏิบัติการ มว.ลว.ไกล กองกำลังผาเมือง ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุอย่างเข้มงวดตลอดคืนที่ผ่านมา
กระทั่งเวลา 01.30 น.เศษวันนี้ (3 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารที่ลาดตระเวนได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 15 - 20 คน เดินเข้ามาตามเส้นทางป่าเขาผ่านช่องทางบ้านปะสีดังกล่าว จึงได้ให้สัญญาณเพื่อจะขอตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าว ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที
สิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย แต่เนื่องจากเป็นยามวิกาลซึ่งทัศนวิสัยจำกัด ไม่สามารถตรวจการณ์ได้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ทหารจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้
ต่อมากองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเพิ่มเติมเข้าไปสมทบ กระทั่งเวลาประมาณ 06.30 น.สภาพอากาศเปิดแล้วจึงได้เข้าตรวจจุดปะทะพบว่ากลุ่มขบวนการได้อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ แต่ได้ทิ้งกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สัมภาระสะพายหลังตกอยู่จำนวน 18 ใบ ภายในแต่ละใบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) ใบละละ 15 ก้อน น้ำหนักก้อนละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 270 กิโลกรัม ปลอกกระสุนปืนของกลุ่มขบวนการจำนวน 5 ปลอก จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบต่อไป.