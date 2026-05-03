(คลิป)แฉชัด!โจ๋ลำปางแว้นป่วนเมืองไม่พอ-ลักยกป้ายเตือนปิดกั้นถนน ถ่ายคลิปโชว์ว่อนโซเชียลฯซ้ำ

ลำปาง - แฉพฤติกรรม ทั้งพิเรนทร์สุด เสี่ยงต่อชีวิต-ทรัพย์สินคนอื่นชัด..วัยรุ่นลำปางรวมตัวแว้นซิ่งป่วนเมืองแทบทุกคืนวันศุกร์-เสาร์อาทิตย์ ไม่พอ ลักยกป้ายเตือนปิดกั้นถนนที่กำลังอยู่ระหว่างซ่อมจนชาวบ้านเดือดร้อน ถ่ายคลิปโชว์ซ้ำ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง ส่งคลิปร้องเรียนผู้สื่อข่าว ถึงพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณถนนสายลำปาง–งาว แถวตลาดต้นยาง โดยเฉพาะช่วงคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ มักมีกลุ่มเด็กแว้นรวมตัวขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง แข่งขันกันบนถนนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
คลิปภาพที่ส่งให้ผู้สื่อข่าวและถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลฯ จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน 4 ด้วยท่าทีคึกคะนอง ก่อนจะพากันไปยกป้ายแจ้งเตือนบริเวณจุดก่อสร้างถนน ซึ่งเป็นป้ายลักษณะพื้นสีส้มสะท้อนแสง มีข้อความว่า “ทางปิดชั่วคราว” โดยคาดว่าเป็นทั้งแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็ก จากนั้นได้นำขึ้นรถจักรยานยนต์และขับขี่ออกไป พร้อมมีการบันทึกคลิปโชว์พฤติกรรมดังกล่าวด้วย
ชาวบ้านระบุว่า พฤติกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สร้างความหวาดกลัวและเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการจราจร-ความปลอดภัยบริเวณจุดก่อสร้างด้วย
ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในหลายช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ชาวบ้านได้เรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินมาตรการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจัง เพื่อยุติปัญหาดังกล่าวและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป