เก๋งขนไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กก.ซิ่งตกถนนโคราช โทร.แจ้งเพื่อนมารับ ทิ้งของกลางเผ่นหนี ตร.เร่งไล่ล่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รถเก๋งซิ่งเสียหลักพุ่งตกถนนสาย อ.คง-ขามสะแกแสง โคราช ชนต้นไม้และประตูรั้วชาวบ้านพัง คนขับไหวตัว รีบโทร.แจ้งเพื่อนซิ่งฟอร์จูนเนอร์มารับตัวเผ่นหนี ตำรวจรุดตรวจสอบพบไอซ์ซุกในรถอื้อ 300 กิโลฯ เร่งตรวจลายนิ้วมือแฝงไล่ล่าตัว คาดอาศัยช่วงหยุดยาวลำเลียงยาเสพติด

วันนี้ ( 2 พ.ค.69 ) พ.ต.ท.พยุงศักดิ์ ยังกลาง สว.(สอบสวน) สภ.คง ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรคง ว่า มีอุบัติเหตุจราจร แต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ โดยเหตุเกิดบนถนนสายคง-ขามสะแกแสง บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านโนนทอง บ้านโนนทอง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา จึงได้ไปตรวจสอบ


ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อ HONDA CITY สีน้ำเงิน ทะเบียน ขพ 6407 อุดรธานี เสียหลักตกถนน พุ่งชนเข้ากับต้นไม้ และประตูรั้วหน้าบ้านของชาวบ้าน สภาพด้านหน้ารถพังเสียหาย และเมื่อตรวจสอบในรถอย่างละเอียด ไม่พบตัวคนขับ แต่พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายหีบห่อบรรจุยาเสพติด เป็นกระสอบพลาสติกสีดำห่อหุ้มด้วยเทปใส จำนวน 6 กระสอบ บริเวณห้องโดยสารและท้ายรถคันที่ประสบเหตุ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ภายในบรรจุไอซ์ รวมทั้งหมด 300 กิโลกรัม แยกเป็นห่อละ 1 กิโลกรัม จำนวน 300 ห่อ จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานทันที


จากการสอบถาม นางน้อย อายุ 64 ปี ชาวบ้านในที่เกิดเหตุ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ตื่นมาทำกับข้าวที่ห้องครัวตอนเช้า แล้วได้ยินเสียงดังคล้ายรถชน จึงเดินออกมาดู พบรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งขับมาตามถนนสายคง-ขามสะแกแสง มุ่งหน้าไป อ.ขามสะแกแสง อยู่ในสภาพตกถนน รถพุ่งชนประตูเหล็กทางเข้าบ้านของตน ได้รับความเสียหาย จากนั้น พบชายไทย อายุประมาณ 40-45 ปี สูงประมาณ 160 เซนติเมตร รูปร่างผอมสูง ผิวดำ ผมสั้น สวมใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ หน้าอกเสื้อสีขาว สวมกางเกงยีนขาสามส่วน ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว-ดำ สะพายกระเป๋าสีแดงข้างซ้าย ได้เปิดประตูลงมาจากรถฝั่งคนขับเพียงลำพัง


นางน้อย และลูกสาว จึงได้เข้าไปพูดคุย เนื่องจากประตูรั้วหน้าบ้านได้รับความเสียหาย ราคาประมาณ 7,000 บาท ซึ่งชายดังกล่าว พูดด้วยสำเนียงอีสาน และมีพฤติกรรมลุกลี้ลุกลน ถือโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง พูดคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา จึงได้สอบถามว่าจะให้แจ้งตำรวจหรือประกันหรือไม่ แต่ชายคนดังกล่าวตอบว่า “ไม่ เพราะได้ประสานไว้แล้ว” จากนั้นชายคนขับรถก็ยื่นโทรศัพท์ให้ลูกสาวตน พูดคุยกับบุคคลทางแอพพลิเคชั่นไลน์ชื่อ “เสือดำ” บุคคลดังกล่าวในไลน์ บอกว่า อีก 4-5 กิโลเมตรก็จะถึงที่เกิดเหตุ

สักพักพบว่ามีรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์-ทอง ทะเบียน 8 กข 2160 กทม. ขับมาตามถนนสายคง -ขามสะแกแสง ทิศทางจากขามสะแกแสง มุ่งหน้า อ.คง มาจอดที่ถนนตรงจุดเกิดเหตุ แล้วเปิดกระจกด้านข้างคนขับ เรียกให้คนขับไปขึ้นรถทางประตูหลัง ก่อนขับรถหลบหนีไปทาง อ.คง หลังจากนั้น นางน้อย และลูกสาว จึงได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ


พนักงานสอบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ หาลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทำความผิด โดยขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งไล่ล่าตัวคนขับและขบวนการที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว เพราะเป็นยาเสพติด ล็อตใหญ่ คาดว่า อาศัยช่วงหยุดยาวลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน





เก๋งขนไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กก.ซิ่งตกถนนโคราช โทร.แจ้งเพื่อนมารับ ทิ้งของกลางเผ่นหนี ตร.เร่งไล่ล่า
เก๋งขนไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กก.ซิ่งตกถนนโคราช โทร.แจ้งเพื่อนมารับ ทิ้งของกลางเผ่นหนี ตร.เร่งไล่ล่า
เก๋งขนไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กก.ซิ่งตกถนนโคราช โทร.แจ้งเพื่อนมารับ ทิ้งของกลางเผ่นหนี ตร.เร่งไล่ล่า
เก๋งขนไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กก.ซิ่งตกถนนโคราช โทร.แจ้งเพื่อนมารับ ทิ้งของกลางเผ่นหนี ตร.เร่งไล่ล่า
เก๋งขนไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กก.ซิ่งตกถนนโคราช โทร.แจ้งเพื่อนมารับ ทิ้งของกลางเผ่นหนี ตร.เร่งไล่ล่า
