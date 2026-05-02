เก๋งขนไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กก.ซิ่งตกถนนโคราช โทร.แจ้งเพื่อนมารับ ทิ้งของกลางเผ่นหนี ตร.เร่งไล่ล่า

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รถเก๋งซิ่งเสียหลักพุ่งตกถนนสาย อ.คง-ขามสะแกแสง โคราช ชนต้นไม้และประตูรั้วชาวบ้านพัง คนขับไหวตัว รีบโทร.แจ้งเพื่อนซิ่งฟอร์จูนเนอร์มารับตัวเผ่นหนี ตำรวจรุดตรวจสอบพบไอซ์ซุกในรถอื้อ 300 กิโลฯ เร่งตรวจลายนิ้วมือแฝงไล่ล่าตัว คาดอาศัยช่วงหยุดยาวลำเลียงยาเสพติด
วันนี้ ( 2 พ.ค.69 ) พ.ต.ท.พยุงศักดิ์ ยังกลาง สว.(สอบสวน) สภ.คง ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรคง ว่า มีอุบัติเหตุจราจร แต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ โดยเหตุเกิดบนถนนสายคง-ขามสะแกแสง บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านโนนทอง บ้านโนนทอง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา จึงได้ไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อ HONDA CITY สีน้ำเงิน ทะเบียน ขพ 6407 อุดรธานี เสียหลักตกถนน พุ่งชนเข้ากับต้นไม้ และประตูรั้วหน้าบ้านของชาวบ้าน สภาพด้านหน้ารถพังเสียหาย และเมื่อตรวจสอบในรถอย่างละเอียด ไม่พบตัวคนขับ แต่พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายหีบห่อบรรจุยาเสพติด เป็นกระสอบพลาสติกสีดำห่อหุ้มด้วยเทปใส จำนวน 6 กระสอบ บริเวณห้องโดยสารและท้ายรถคันที่ประสบเหตุ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ภายในบรรจุไอซ์ รวมทั้งหมด 300 กิโลกรัม แยกเป็นห่อละ 1 กิโลกรัม จำนวน 300 ห่อ จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานทันที
จากการสอบถาม นางน้อย อายุ 64 ปี ชาวบ้านในที่เกิดเหตุ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ตื่นมาทำกับข้าวที่ห้องครัวตอนเช้า แล้วได้ยินเสียงดังคล้ายรถชน จึงเดินออกมาดู พบรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งขับมาตามถนนสายคง-ขามสะแกแสง มุ่งหน้าไป อ.ขามสะแกแสง อยู่ในสภาพตกถนน รถพุ่งชนประตูเหล็กทางเข้าบ้านของตน ได้รับความเสียหาย จากนั้น พบชายไทย อายุประมาณ 40-45 ปี สูงประมาณ 160 เซนติเมตร รูปร่างผอมสูง ผิวดำ ผมสั้น สวมใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ หน้าอกเสื้อสีขาว สวมกางเกงยีนขาสามส่วน ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว-ดำ สะพายกระเป๋าสีแดงข้างซ้าย ได้เปิดประตูลงมาจากรถฝั่งคนขับเพียงลำพัง
นางน้อย และลูกสาว จึงได้เข้าไปพูดคุย เนื่องจากประตูรั้วหน้าบ้านได้รับความเสียหาย ราคาประมาณ 7,000 บาท ซึ่งชายดังกล่าว พูดด้วยสำเนียงอีสาน และมีพฤติกรรมลุกลี้ลุกลน ถือโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง พูดคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา จึงได้สอบถามว่าจะให้แจ้งตำรวจหรือประกันหรือไม่ แต่ชายคนดังกล่าวตอบว่า “ไม่ เพราะได้ประสานไว้แล้ว” จากนั้นชายคนขับรถก็ยื่นโทรศัพท์ให้ลูกสาวตน พูดคุยกับบุคคลทางแอพพลิเคชั่นไลน์ชื่อ “เสือดำ” บุคคลดังกล่าวในไลน์ บอกว่า อีก 4-5 กิโลเมตรก็จะถึงที่เกิดเหตุ
สักพักพบว่ามีรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์-ทอง ทะเบียน 8 กข 2160 กทม. ขับมาตามถนนสายคง -ขามสะแกแสง ทิศทางจากขามสะแกแสง มุ่งหน้า อ.คง มาจอดที่ถนนตรงจุดเกิดเหตุ แล้วเปิดกระจกด้านข้างคนขับ เรียกให้คนขับไปขึ้นรถทางประตูหลัง ก่อนขับรถหลบหนีไปทาง อ.คง หลังจากนั้น นางน้อย และลูกสาว จึงได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ
พนักงานสอบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ หาลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทำความผิด โดยขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งไล่ล่าตัวคนขับและขบวนการที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว เพราะเป็นยาเสพติด ล็อตใหญ่ คาดว่า อาศัยช่วงหยุดยาวลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน