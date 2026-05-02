ชี้ไม่มีฝนเติมวิกฤตเพิ่ม! น้ำกว๊านพะเยาแห้ง“ออกซิเจนต่ำ-แอมโมเนียพุ่งปรี๊ด”จนปลาตายเกลื่อน

พะเยา – ระดับน้ำกว๊านพะเยาแห้งเร็ว เหลือเพียง 14-15 ล้านลูกบาศก์เมตร จากระดับกักเก็บเต็มความจุกว่า 55 ล้าน ลบ.ม. แถมออกซิเจนในน้ำต่ำ-แอมโมเนียพุ่งปรี๊ด จนปลามีเกล็ดตาย-ลอยติดฝั่งเหม็นคลุ้ง จนท.เผยหากไม่มีฝนเติมส่อวิกฤตเพิ่ม
ปรากฎการณ์ปลากว๊านพะเยาตายเกลื่อน บางส่วนลอยมาติดตามฝั่งเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นปลาสร้อย ปลาตะเพียน หรือปลามีเกล็ดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2569 เป็นต้น โดยเฉพาะพื้นที่โซนบีของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.พะเยา
ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงค์น้ำจืด จ.พะเยา และสำนักงานประมง จ.พะเยา ได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ-ปลา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำในกว๊านมีออกซิเจนต่ำเกินไป แต่มีค่าแอมโมเนียสูงอยู่ที่ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่าเป็นพิษต่อปลา
เจ้าหน้าที่ระบุอีกว่าปริมาณออกซิเจนในกว๊านพะเยาจะมีค่าต่ำมากในช่วงเช้ามืด จึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาไม่สามารถปรับตัวได้ทันและตายในที่สุด โดยเฉพาะปลามีเกล็ดที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดังกล่าว ประกอบกับในช่วงที่สภาพอากาศปิดและฟ้าครึ้ม เป็นสาเหตุทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงด้วยจึงเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บปลาที่ตายขึ้นจากแหล่งน้ำเพื่อนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อน พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง โดยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.พะเยา จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป
ด้านปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาจนถึงช่วงต้นเดือน พ.ค.2569 นี้พบว่ามีปริมาณน้ำ 14.934 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ยิ่งขึ้นลงไปอีกได้.