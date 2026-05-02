สลด! สองตายายขี่มอไซค์ใช้บัตรสวัสดิการฯ ขากลับถูกรถเก๋งชนดับ 1 เจ็บสาหัส 1 ก่อนสิ้นใจตามที่บ้าน

อุดรธานี – เหตุสุดเศร้ารับเช้าวันนี้ สองตายายชาวบ้านเชียง ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ระหว่างทางกลับบ้านถูกรถเก๋งพุ่งชนอย่างจัง บนถนนนิตโย ดับคาที่ 1 ราย อีกคนนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการโคม่า ก่อนล่าสุดญาติรับตัวกลับไปสิ้นใจที่บ้านตามความตั้งใจ
เมื่อเวลา 08.45 น. วันนี้(2 พ.ค.) กู้ชีพโรงพยาบาลหนองหาน รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนนิตโย (ทางหลวงหมายเลข 22) หน้า อบต.ดูนคำ (บ้านเชียง) ขาเข้าหนองหาน ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย จึงรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบผู้ประสบเหตุเป็นสามีภรรยา โดยฝ่ายชายอายุ 82 ปี เป็นคนขับรถจักรยานยนต์ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ในมือกำปลอกแฮนด์รถจักรยานยนต์ ส่วนฝ่ายหญิง อายุ 77 ปี ซึ่งนั่งซ้อนท้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหนองหานอย่างเร่งด่วน
ทราบชื่อภายหลังคือ “ตาน้อย” และ “ยายแหลม” ชาวบ้านหมู่ 14 บ้านดูน ต.บ้านเชียง โดยก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแลกซื้อสินค้าที่จำเป็น และกำลังขับขี่จักรยานยนต์เดินทางกลับบ้าน กระทั่งมาประสบอุบัติเหตุจุดดังกล่าว
ความคืบหน้าล่าสุด “ยายแหลม” อาการวิกฤต ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ญาติได้ตัดสินใจขอรับตัวออกจากโรงพยาบาล โดยใช้เครื่องช่วยหายใจพากลับบ้าน เพื่อให้ยายแหลมจากไปอย่างสงบมีลูกหลานอยู่อย่างพร้อมหน้า
ส่วนรถยนต์คู่กรณี เบื้องต้นมีผู้โดยสารมาด้วย 2 คน เป็นหญิงคนขับ ได้รับบาดเจ็บจากกระจกบาดและมีอาการแน่นหน้าอก ขณะที่ผู้โดยสารชายอยู่ในอาการตกใจ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหนองเม็ก พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เข้าดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ขณะที่อาสาสมัครมูลนิธิส่งเสริมหนองหาน นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลหนองหาน ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.หนองหาน ต่อไป