คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นเกาะสีชังช่วงหยุดยาว เรือโดยสารแน่นทุกเที่ยว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวที่ เกาะสีชัง คึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติหลั่งไหลไม่ขาดสาย เรือโดยสารจาก เกาะลอย ศรีราชา เต็มทุกเที่ยว เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ( 2 พ.ค.) บริเวณสะพานท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก เดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว โดยสารข้ามฟากจาก เกาะลอย ศรีราชา ไปยัง เกาะสีชัง เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชน
สำหรับการให้บริการเรือโดยสาร มีเรือออกจากเกาะลอยไปยังเกาะสีชังทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00–20.00 น. ออกทุกชั่วโมง อัตราค่าโดยสารเพียงคนละ 60 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ขณะที่เที่ยวกลับจากเกาะสีชังมายังเกาะลอย มีให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00–18.00 น. โดยพบว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้ ผู้โดยสารแน่นทุกเที่ยว
ทั้งนี้ เกาะสีชังยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง เดินทางสะดวก ค่าใช้จ่ายไม่สูง อีกทั้งยังมีธรรมชาติสวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บริเวณลานจอดรถและสองข้างทางรอบเกาะลอย พบว่ามีรถยนต์จอดเต็มพื้นที่ตลอดแนว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำศรีราชา เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เทศบาลเมืองศรีราชา และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้บูรณาการกำลังร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย และป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้