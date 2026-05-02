สลด!คาดถนนลื่น-หลับใน กระบะแม่ค้าพิษณุโลกพุ่งข้ามเกาะกลาง ทล.12 ชนเก๋ง-รถคอก ดับ 1 เจ็บ 3

พิษณุโลก – อุทาหรณ์อุบัติเหตุหมู่สุดสลด..แม่ค้าพรหมพิราม ขับกระบะไปตลาดเช้าศาลปู่ดำ สุโขทัย คาดเจอถนนลื่น-หลับใน รถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลาง ทล.12 ชนทั้งเก๋งไฟฟ้า BYD-กระบะติดคอกสวนทาง ดับ 1 เจ็บ 3
วันนี้ (2 พ.ค.69) ร.ต.อ.นิพนธ์ สุทธหลวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก ได้รับแจ้งเหตุรถชนกันหลายคัน มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย บนทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายพิษณุโลก - สุโขทัย หมู่ 3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย กู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน แพทย์เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่เกิดเหตุพบ รถยนต์กระบะ Toyota revo 4 ประตูสีบรอนซ์ ทะเบียนสุโขทัย บริเวณหน้ารถเสียหายถึงห้องเครื่อง ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงนอนคว่ำหน้าบนถนน ทราบชื่อต่อมาคือ นางประเสริฐ ศรีคูณ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 6 ตำบลวังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แม่ค้าตลาดเช้าศาลปู่ดำ สภาพมีบาดแผลบริเวณใบหน้า แขนหักทั้งสองข้าง ขาหักทั้งสองข้าง
ใกล้กันพบรถยนต์กระบะ Isuzu d-max สีขาว ทะเบียนสุโขทัย ต่อเติมติดคอกขนผัก คนขับเป็นชาย และมีผู้โดยสารหญิง 2 ราย กู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิปราสาทบุญสถาน นำส่งรักษาตัวโรงพยาบาลพิษณุเวช 2 ราย ส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 1 ราย ห่างจากที่เกิดเหตุ 500 เมตร พบรถเก๋งไฟฟ้ายี่ห้อ BYD สีขาว ทะเบียนพิษณุโลก มีรอยเฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้ารถฝั่งคนขับ ไม่มีผู้รับบาดเจ็บเสียชีวิต
ร.ต.อ.นิพนธ์ สุทธหลวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นางประเสริฐ ศรีคูณ อายุ 59 ปี (ผู้เสียชีวิต) ขับรถกระบะ Toyota revo 4 ประตูสีบรอนซ์ ถึงจุดเกิดเหตุด้วยความเร็วและควบคุมรถไม่อยู่ เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนเฉี่ยวชนรถยนต์เก๋ง BYD ก่อนจะพุ่งชนรถยนต์กระบะ Isuzu d-max สีขาว ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย เบื้องต้นคาดว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากถนนลื่นเนื่องจากฝนตก หรือ หลับใน
ทั้งนี้กู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิปราสาทบุญสถาน ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อชันสูตรตามขั้นตอนก่อนมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป