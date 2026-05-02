ตราด-สุดทรหด! เรือเฟอร์รี่ขนนักท่องเที่ยวขึ้น เกาะช้าง ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืน บางคันรอลงเรือนานกว่า 6 ชม.บ่นอุบ ด้านนายกตราดเวลเนส ชี้ปัจจัยสำคัญนอกจากหยุดยาวแล้วยังมีอีเว้นต์จัดพร้อมกันถึง 3 งานจนเกิดปัญหาการระบายรถ หวั่นขากลับติดหนักอีกวอนทุกฝ่ายเร่งวางแผนรับมือ
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเดินทางท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันแรงงานแห่งชาติ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่เดินทางไปพักผ่อนบน เกาะช้าง จ.ตราด เป็นจำนวนมากตั้งแต่เมื่อวานนี้ (1 พ.ค.)จนทำให้ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ “เกาะช้างเฟอร์รี่” บ้านธรรมชาติ และท่าเรือต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ต้องนำเรือเฟอร์รี่ออกให้บริหารพร้อมกันถึง 4 ลำ เพื่อระบายรถยนต์ให้ได้150-200 คันต่อชั่วโมง
และยังต้องตีเรือเปล่าจากฝั่งเกาะช้าง มารับรถยนต์นักท่องเที่ยวที่ฝั่ง อ.แหลมงอบ แต่ก็ยังไม่สามารถระบายรถได้ทันเนื่องจากมีรถยนต์จอดติดสะสมจากลานจอดทะลักออกมาถึงนอกถนนทางเข้าท่าเรือ และถนนสายแหลมงอบ-แสนตุ้ง ยาวกว่า 7 กิโลเมตรว่า สุดท้ายแล้วจนถึงเที่ยงคืนที่ผ่าน เรือเฟอร์รี่ลำสุดท้ายจึงสามารถระบายรถยนต์กว่า 2,500 คันได้หมด
โดย น.ส.จารุวรรณ จิตกานนท์ นายกสมาคมการค้าตราดเวลเนสและผู้ประกอบโรงแรมบนเกาะช้าง ซึ่งเป็น 1ในผู้ที่ต้องจอดรถต่อคิวลงเรือ เผยว่าตนเองรู้สึกอึ้งกับสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าหนักกว่าทุกปี ทั้งนี้แม้จะรู้สึกขอบคุณนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางมายังเกาะช้าง แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียใจกับระบบคมนาคมที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเยือนได้อย่างเต็มที่
พร้อมให้ข้อมูลว่าสาเหตุหลักของปัญหาการจราจรในครั้งนี้ มาจากปัจจัยหนุนหลายประการ คือ 1.ช่วงวันหยุดยาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณรถมากที่สุดของปีอยู่แล้ว 2. การจัดกิจกรรมใหญ่พร้อมกันถึง 3 งาน ได้แก่ งานวิ่งเกาะช้างใต้, งาน Ocean และงานในพื้นที่คลองสน จนทำให้ปริมาณรถขึ้นเกาะช้างเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
" อยากฝากข้อเสนอแนะยังหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ว่าหากต้องการผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ ภาคการขนส่งข้ามฟากจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่กำลังจะเปิดให้บริการท่าเรือเฟอร์รี่แห่งที่ 2 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และแก้ปัญหาการคมนาคมที่เรื้อรังมานาน " นายกสมาคมการค้าตราดเวลเนส กล่าว
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่บอกว่า ตนเองและครอบครัวเดินทางมาถึง จ.ตราด ตั้งแต่ เวลา17.00 น. และต้องต่อคิวรอลงเรือเฟอร์รี่นานกว่า 3-4 ชั่วโมง ซึ่งการเดินทางมาเกาะช้างเป็นครั้งที่ 2 แล้วซึ่งในครั้งครั้งแรกไม่รอเรือนานเช่นนี้
ทั้งนี้ในเวลา 00.00 น. เรือเฟอร์รี่เที่ยวสุดท้ายได้เดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะช้าง ถือเป็นสิ้นสุดการรับส่งนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลานานถึง 18 ชั่วโมง ขณะที่นักท่องเที่ยวบางรายรอขึ้นเรือมากกว่า 6 ชั่วโมง
และคาดว่าปริมาณรถยนต์และนักท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาววันแรงงานปีนี้ จะมากกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีรถยนต์ประมาณ 6,000 คันและนักท่องเที่ยวรวม 53,000 คน
ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ ( 2 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางลง เกาะช้าง เป็นไปตามปกติแล้ว แม้จะมีรถยนต์ล้นลานจอดรถแต่ก็ไม่มากเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่ง นายภานุพงษ์ เมตตา ผู้จัดการท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ เผยว่า เมื่อวานนี้ทางบริษัทฯพยายามให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากและต่อเนื่อง กระทั่งเวลา 18.00 น.รถยนต์ยังมาต่อคิวต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเดินเรือต่อเนื่องเพื่อระบายรถยนต์ทุกคันลงเรือให้ได้ทั้งหมด ซึ่งปรากฏว่าเที่ยวสุดท้ายจบในเวลา 24.00 น.
ส่วนวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่กังวลว่า ช่วงขากลับในวันที่ 3- 4 พ.ค.นี้ หากนักท่องเที่ยวเดินทางกลับพร้อมกันก็อาจจะเกิดปัญหารถติดยาวขึ้นอีก
ด้าน สำนักงานเจ้าท่าตราด รายงานว่าจำนวนรถยนต์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอำเภอเกาะช้าง เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมาม ท่าเทียบเรือเกาะช้างอินเตอร์(เรือวิ่ง 4 ลำ) มีจำนวนรถยนต์ จำนวน2,315 คัน และจำนวนนักท่อบเที่ยว 24,001 คน เรือเฟอร์รี่วิ่งส่ง จำนวน 69 เที่ยว