หึ่ง! แก๊งขนรถข้ามโขงหักกันเอง ออเดอร์ 10 กว่าคัน-ค่าผ่านทาง 3 ล้าน ถูกจับยกล็อตทั้งฝั่งไทย-ลาว

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ – สะพัด..ขบวนการค้ารถเถื่อนข้ามโขงชายแดนเชียงรายส่งขายลาวหักกันเอง โต้โผใหญ่เรียก 3 ล้านขาดตัว แลกขนรถหนีไฟแนนซ์-รถโจรกรรม-หลุดจำนำ ฯลฯ ผ่านทางลงเรือล็อตใหญ่ 10-12 คัน มือรองรับเงื่อนไขต่อรองลดราคา สุดท้ายโดนดักจับ-ตรวจยึดทั้งฝั่งไทยฝั่งลาว
รายงานข่าวจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน จ.เชียงราย แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยและ สปป.ลาว สามารถตรวจยึดรถยนต์ที่ลักลอบขนข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปยังแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้ต่อเนื่องหลายคันในห้วงปลายเดือนเมษายน 69 ที่ผ่านมา
เคสล่าสุด เจ้าหน้าที่ทหารสถานีเรือเชียงของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย และทหารพราน ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ที่ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะต้องสงสัยเป็นยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทา 4 ประตูและยี่ห้อเดียวกันรุ่นไฮลักซ์ สีดำ แบบแค็ป 2 ประตู รวม 2 คัน ขณะขับไปริมริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เตรียมจะขนข้ามไปยังฝั่งแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว หนึ่งในนั้นติดป้ายทะเบียนสุราษฎร์ธานี
ซึ่งรถเหล่านี้ บางส่วนเป็นรถหลุดจำนำ หนีไฟแนนท์ ฯลฯ บางส่วนเป็นรถโจรกรรม จากหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ขบวนการค้ารถผิดกฎหมายได้รวบรวม-ลักลอบขนข้ามแม่น้ำโขงไปขายยังฝั่งแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นตลาดที่รับซื้อ โดยมีออเดอร์ล็อตนี้ไม่ต่ำกว่า 10-12 คัน
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการจะส่งออกรถยนต์ข้ามชายแดนดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาท แต่กลุ่มขบวนการซึ่งมีคนท้องถิ่นรายหนึ่งเป็นโต้โผใหญ่ได้ต่อรองให้ลดเหลือเพียงประมาณ 2 ล้านบาท
เบื้องต้นไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ได้ผู้มีอิทธิพลระดับรองๆ ลงไป ตกลงจะรับเงินจำนวนดังกล่าวแลกกับการอำนวยความสะดวกให้ ดังนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมายกลุ่มขบวนการได้นำรถเข้าไปจอดใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อรอเรือยนต์เล็กขนข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว ตามแผน
กระทั่งเจ้าหน้าที่ชายแดนระดับสูงสุดขององค์กรนำกำลังออกสกัดและตรวจยึดด้วยตัวเอง และส่วนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝั่ง สปป.ลาว สกัดจับด้วย.