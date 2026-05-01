ม.ขอนแก่นทำ MOU 8 โรงเรียนในอีสาน ปั้นนักตบลูกยางป้อนสโมสรอาชีพ ให้ทุนเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ม.ขอนแก่นทำข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy กับ 8 โรงเรียนในภาคอีสาน มุ่งสร้างระบบนิเวศกีฬา พัฒนาเยาวชนครบมิติ ทั้งทักษะกีฬา การศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพ ทั้งให้ทุนเรียนฟรี-หอพักฟรี เปิดโอกาสต่อยอดสู่นักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย สโมสรอาชีพ ขอนแก่นสตาร์และทีมชาติในอนาคตอีกด้วย
เวลา 11.30 น.วันนี้( 1 พ.ค.)ที่ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด และสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรกเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัยไทย พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการ KKU Volleyball Academy กับ 8 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ควบคู่กับการศึกษา โดยมุ่งสร้าง “ระบบนิเวศกีฬา (Sport Ecosystem)” ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงอุดมศึกษา ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติ
“โครงการ KKU Volleyball Academy เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย ทักษะ จิตใจ และการศึกษา พร้อมปลูกฝังวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นรากฐานของพลเมืองคุณภาพ” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว
สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย 8 โรงเรียน 1.โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 2.โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น 3.โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ จ.สกลนคร 4.โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จ.ชัยภูมิ 5.โรงเรียนวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 6.โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ 7. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และ 8.โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คว้าอันดับ 1-4 จากการแข่งขัน KKU Volleyball Challenge 2026
ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ การฝึกซ้อม และองค์ความรู้ด้านวอลเลย์บอล เพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาของทั้ง 8 โรงเรียน พร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษาผ่านโควตาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบันมีนักเรียนจากโครงการฯเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว 11 คน และในปีการศึกษานี้เตรียมรับเพิ่มอีก 6 คน โดยนักกีฬาที่มีศักยภาพจะได้รับทุนการศึกษา เรียนฟรี ที่พักฟรี อีกทั้งยังมีเส้นทางต่อยอดสู่ระดับมหาวิทยาลัย สโมสรอาชีพ “ขอนแก่นสตาร์ (KKU Khonkaen Star)” และทีมชาติในอนาคตอีกด้วย
ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและให้กำลังใจทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัย โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการซีเล็ค ประชาชน ถ้วย ข ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยส่งทีมเข้าร่วม 2 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีม KKU Volleyball Academy
ขณะที่นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาเยาวชนผ่านกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งมุ่งเน้นทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและทักษะชีวิต โดยสถานศึกษาทั้ง 8 แห่งพร้อมสนับสนุนโครงการอย่างเต็มกำลัง ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โดยอาศัยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่ยั่งยืน
ด.ญ.พธิตา แหลมทอง หรือ “น้องออมสิน” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ บอกว่า เธอมีความฝันอยากเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ และอยากพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น พร้อมตั้งเป้าในอนาคตอยากเป็นครูสอนวิชาพละศึกษา
ทางด้าน น.ส.พัฐสุดา อ่อนด้วง หรือ “น้องต้นข้าว” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา แม้ช่วงแรกต้องปรับตัวเรื่องการเรียนและการฝึกซ้อม แต่ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่จนสามารถบริหารเวลาได้ดี อยากฝากถึงรุ่นน้องให้มีความมุ่งมั่น มีวินัย และไม่ย่อท้อ โดยตัวเธอเองตั้งเป้าหมายในอนาคตอยากเป็นครูสอนเด็กๆเช่นกัน