แรงงานชลบุรีรวมพลัง “วันแรงงานแห่งชาติ 2569” ยื่น 8 ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กลุ่มแรงงานจังหวัดชลบุรีกว่า 500 คน จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2569 เดินรณรงค์–ยื่น 8 ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล ผ่านจังหวัดชลบุรี หวังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและระบบประกันสังคมให้สอดรับยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ ( 1 พ.ค.) นายชัยพร แพภิรมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2569” ของจังหวัดชลบุรี ภายใต้สโลแกน “แรงงานชล คนสร้างชาติ” โดยมีนายบัณฑิต นาศฤงคาร รองประธานการจัดงานฯ กล่าวรายงาน พร้อมยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่อภาครัฐ ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
ภายในงานมีนายเชิดศักดิ์ อุ่นคำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และแรงงานเข้าร่วมกว่า 500 คน พร้อมกันนี้ยังมีการมอบเงินจำนวน 250,400 บาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ อีกด้วย
นายบัณฑิต กล่าวว่า การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณค่าของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความสมานฉันท์
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ของแรงงานจาก วงเวียนเกาะลอย ไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการแสดงดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ
สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานจังหวัดชลบุรี จำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย
1. เร่งรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง
2. จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองลูกจ้าง
3. ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินก้อนสุดท้ายหลังพ้นสภาพการจ้างงาน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
4. เปิดทางให้พนักงานรัฐวิสาหกิจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
5. ปรับปรุงระบบประกันสังคม อาทิ เพิ่มเงินคลอดบุตรเป็น 30,000 บาท คงสิทธิผู้รับบำนาญ 3 กรณี ขยายความคุ้มครองโรคร้ายแรง และขยายอายุผู้ประกันตนถึง 75 ปี
6. ตรวจสอบสถานประกอบการที่ใช้แรงงานเหมาค่าแรงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7. แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาให้เป็นธรรม
8. ตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องภายใน 30 วัน และประชุมติดตามทุก 2 เดือน
ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวสะท้อนความต้องการของแรงงานในพื้นที่ ที่มุ่งหวังให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในระยะยาว.