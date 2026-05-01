สลด! ชายวัย 68 ปี ยิงตัวเสียชีวิตคารถกระบะ หน้าศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 7 คาดเครียดโรครุมเร้า

นครปฐม - ชายวัย 68 ปี ใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองภายในรถกระบะ บริเวณหน้าศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 7 จ.นครปฐม ทิ้งจดหมายลา ระบุป่วยหนักจากโรคหลอดเลือดสมอง ทนทุกข์ทรมานไม่ไหว เบื้องต้นคาดเครียดจากอาการป่วย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 1 พ.ค.) ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย ฆ้องรัตนพรชัย รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเสียชีวิตภายในรถ บริเวณถนนข้างวัง หน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม จึงรายงานให้ พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครปฐม ทราบ ก่อนรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมกำลังให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ด้วยการปั๊มหัวใจและปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากตรวจสอบภายในรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อ Mitsubishi พบผู้เสียชีวิตทราบชื่อ นายสมชาย ปรัชญาเกรียงไกร อายุ 68 ปี ชาวอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สภาพนอนอยู่ที่เบาะคนขับ มีบาดแผลถูกยิงบริเวณขมับขวาทะลุซ้าย ภายในรถมีคราบเลือดจำนวนมาก และพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 พร้อมกระสุน 6 นัด ถูกยิงไปแล้ว 1 นัด ตกอยู่บนเบาะ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตรวจค้นเพิ่มเติม พบจดหมายเขียนด้วยลายมือของผู้เสียชีวิต ลงวันที่ 26 เมษายน 2569 มีข้อความระบุถึง “ผู้การภูธรภาค 7” โดยระบุว่าตนป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ร่างกายเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถรักษาได้ มีความทุกข์ทรมานอย่างมาก และตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่มีผู้ใดบังคับหรือขู่เข็ญ
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงทราบว่า ผู้เสียชีวิตได้ขับรถมาส่งลูกหรือหลานที่โรงเรียนนายสิบตำรวจภาค 7 และคาดว่านั่งรออยู่ภายในรถ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัด และมีโรคประจำตัว อาจทำให้อาการกำเริบ ก่อนตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตอาจเกิดความเครียดจากอาการป่วย อย่างไรก็ตาม จะทำการสอบสวนญาติอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป โดยได้ประสานญาติรับทราบ และมอบหมายให้มูลนิธินำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลนครปฐม ก่อนให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี