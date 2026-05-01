(คลิป) พิรุธ! ชายป่วยตกสะพานข้ามคลองพิษณุโลก เมียอ้างกำลังพาไป รพ.แค่ผัวเข้าใจผิดคิดว่าถึงแล้ว ออกจากรถตกลงไปเอง

พิษณุโลก – วงจรปิดจับพิรุธ ชายป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงตกคลองที่พิษณุโลก เมียอ้างกำลังขับรถพาผัวไป รพ.แต่ผัวเข้าใจผิด ออกจากรถพลาดตกลงไปเอง แต่คลิปฟ้องภาพรถจอดกลางสะพาน ก่อนคนขับเดินอ้อมไปอีกฝั่งแล้วร่างร่วงลงน้ำ สังคมตั้งคำถามนี่คืออุบัติเหตุจริงหรือ
กรณีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลพลัดตกสะพานข้ามคลองชลประทาน (สะพานเล็ก) หลังเทศบาลฯ เมื่อ 30 เม.ย.69 ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลฯอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ รุดช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
ล่าสุดวันนี้(1 พ.ค.69) หัวหน้างานป้องกันฯ ย้อนตรวจสอบกล้องวงจรปิด กลับพบข้อสงสัยหลายจุด อาจไม่ใช่เป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดา สอบถามเจ้าหน้าที่กองช่างฯ-ทีมป้องกันฯที่ลุยน้ำช่วยเหลือ บอกว่า พอไปถึงก็พบชาย 1 รายอยู่สภาพอ่อนแรง เกาะตอม่อสะพานอยู่กลางคลอง จึงนำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ พาตัวขึ้นจากน้ำ ในสภาพบาดเจ็บเล็กน้อย ระหว่างนั้นไม่ทราบชื่อ เพราะมีอาการอ่อนแรง จึงประสานทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ช่วยเหลือเบื้องต้น กระทั่งนำไปส่งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สิบเอกนิเวชย์ เจียมสัน หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลายชุมพล เปิดเผยว่า ระหว่างเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยชายคนดังกล่าว อายุราว 58 ปี อยู่ในสภาพอิดโรย มีหญิง 1 ราย ขับรถเก๋งสีขาว มาจอดและแสดงตัวว่าเป็นภรรยาให้ข้อมูลว่า ตนเองและสามีออกจากบ้าน หมู่ 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จะพาสามีไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พอขับมาถึงกลางสะพาน สามีตนคิดว่าถึงโรงพยาบาลแล้ว จึงเปิดประตูรถแล้วพลาดตกลงไปในน้ำ
หัวหน้างานป้องกันฯ เผยอีกว่า ด้วยเหตุน่าสงสัยในหลายจุด จึงได้ตรวจสอบกล้อง CCTV เพื่อย้อนดูเหตุการณ์ พบว่า เวลา 10.31 น.รถคันดังกล่าวได้ขับมาจากถนนพิษณุโลก–สุโขทัย เลี้ยวเลาะคลองชลประทาน ฝั่งตรงข้ามเทศบาลตำบลพลายชุมพล จากนั้นได้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานเก่า บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลพลายชุมพล และมาจอดรถอยู่บริเวณกลางสะพาน
กระทั่งเวลา 10.34 น. กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนขับรถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวได้เปิดประตูฝั่งคนขับรถลงไป และเดินอ้อมไปบริเวณฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายของรถ จากนั้นกล้องวงจรปิดได้จับภาพผู้ประสบเหตุตกลงไปในคลองชลประทาน พร้อมกับมีถุงดำ ตกน้ำอีก 1 ถุงด้วย
กล้องวงจรปิดยังจับภาพลุงพยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำ เกาะตอม่อกลางสะพาน ขณะที่รถเก๋งคันดังกล่าว ได้ขับรถวนออกไปเลี้ยวซ้ายออกจากที่เกิดเหตุ มุ่งหน้าถนนเลี่ยงเมือง กระทั่งย้อนวนรถกลับมาอีก 1 รอบแต่ไม่ได้จอด
กระทั่งเวลา 10.45 น. มีรถของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ขับมาตามคลองชลประทาน และพบเห็นว่ามีคนเกาะตอม่อ จึงได้จอดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย พร้อมแจ้งงานป้องกันเทศบาลตำบลพลายชุมพล นำเสื้อชูชีพและรุดไปช่วยลุง
ระหว่างกำลังไปช่วย รถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับวนกลับมาจอดบริเวณกลางสะพาน และให้ข้อมูลว่าเป็นภรรยาของลุงก่อนให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานป้องกันฯ ระบุเพิ่มเติมว่า จากพฤติการณ์ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด พบความผิดปกติหลายประเด็น อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้ชายผู้ประสบเหตุป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง พูดไม่ชัด ไม่สามารถพูดจาหรือตอบโต้ได้ อาจทำได้เพียง พยักหน้า กำลังอยู่ในความดูแลแพทย์
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หัวหน้างานป้องกันฯ ระบุ วันนี้มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทต.พลายชุมพล รุดตรวจสอบกล้องวงจรปิดเท่านั้น แต่ยังไม่มีการแจ้งความใดๆ โดย พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ยืนยัน ไม่มีผู้เสียหายหรือผู้ใดแจ้งความร้องทุกข์จากเหตุการณ์ดังกล่าว