ศุลกากร-ปศุสัตว์ สกัด “ขาไก่เถื่อน” ซุกตู้ส่งจีน อำพรางเป็นเนื้อกล้วย ยึดเกือบ 25 ตัน!

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กรมศุลกากรผนึกกำลังกรมปศุสัตว์ สกัดขบวนการลอบส่งออก “ขาไก่แช่แข็ง” อำพรางเป็นเนื้อกล้วย ส่งปลายทางจีน ตรวจยึดของกลางกว่า 24 ตัน ไม่พบใบอนุญาตส่งออก เข้าข่ายสำแดงเท็จ ฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ เร่งขยายผลล่าผู้เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ ( 1 พ.ค.) สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชลบุรี กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบตู้สินค้าส่งออกต้องสงสัย ณ ท่าเรือ บริษัท เคแอลเอ็น ซีพอร์ต จำกัด หลังพบพฤติการณ์อาจมีการสำแดงรายการสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง
จากการตรวจสอบเอกสารใบขนสินค้าขาออก พบว่าผู้ส่งออกได้สำแดงรายการสินค้าเป็น “เนื้อกล้วยหอมสดแช่เย็น (Banana pulp freeze drying)” โดยมีปลายทางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตรวจสอบตู้สินค้า กลับพบว่า ภายในบรรจุเป็น “ขาไก่แช่แข็ง (Frozen Chicken Paw)” จำนวนมากถึง 1,920 กล่อง น้ำหนักรวมกว่า 24,960 กิโลกรัม
เบื้องต้นไม่พบเอกสารใบอนุญาตส่งออกสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ไปนอกราชอาณาจักรจากกรมปศุสัตว์แต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโรคระบาดและรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐาน “สำแดงเท็จ” เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมาย มีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ การตรวจยึดครั้งนี้สะท้อนถึงความเข้มงวดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และภาพลักษณ์การส่งออกของประเทศ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมขยายผลเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการดังกล่าว เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดซ้ำ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะยาว