ประมงแม่กลองอ่วม! หมึกเถื่อนทะลัก กดราคาดิ่ง เรือจอดแล้ว 60% วอนรัฐคุม IUU ก่อนล่มทั้งอุตสาหกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม – วิกฤตซ้อนวิกฤตถาโถมชาวประมงไทยหนัก ต้นทุนน้ำมันพุ่งสวนทางราคาสัตว์น้ำทรุดฮวบ หลังสินค้านำเข้าจากเพื่อนบ้านทะลัก โดยเฉพาะ “หมึก” ทำตลาดล้น ราคาดิ่งแรง ส่งผลเรือประมงสมุทรสงครามต้องจอดแล้วกว่า 60% วอนรัฐเร่งคุมเข้มมาตรฐาน IUU ก่อนอุตสาหกรรมประมงไทยพังทั้งระบบ

วันนี้ ( 1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสมุทรสงครามว่า สถานการณ์ชาวประมงในพื้นที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตอย่างหนัก จากปัจจัยลบหลายด้านรุมเร้า ทั้งต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และราคาสัตว์น้ำที่ตกต่ำอย่างรุนแรง

นายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เปิดเผยว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการทำประมงปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ “น้ำมันเขียว” ปัจจุบันราคาพุ่งเกินลิตรละ 34 บาท จากเดิมไม่เกิน 20 บาท ส่งผลให้ชาวประมงจำนวนมากไม่สามารถแบกรับภาระได้

ขณะนี้มีเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามต้องหยุดทำการประมงแล้วประมาณ 60% ส่วนอีก 40% ยังจำเป็นต้องออกเรือ แม้จะอยู่ในภาวะขาดทุน โดยหวังว่าหากปริมาณสัตว์น้ำในตลาดลดลง ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับสวนทาง เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ตลาดปลาแม่กลอง ซึ่งเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีสินค้าทะเล โดยเฉพาะ “หมึก” ทะลักเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาตกต่ำอย่างหนัก

โดยหมึกกระตอยจากเดิมกิโลกรัมละ 40–50 บาท เหลือเพียง 20–30 บาท ขณะที่หมึกขนาดใหญ่จาก 140–150 บาท เหลือเพียง 80–90 บาท ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวประมงโดยตรง

นายสมพร ระบุว่า สาเหตุสำคัญมาจากการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านในปริมาณมาก โดยเฉพาะหมึก ซึ่งเป็นสินค้าหลัก เมื่อรวมกับผลผลิตในประเทศ ทำให้เกิดภาวะล้นตลาดและราคาตกต่ำ

แม้สินค้านำเข้าจะมีเอกสารถูกต้อง แต่ไม่ได้รับรองว่าปฏิบัติตามหลัก IUU ขณะที่สินค้าของไทยต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ทำให้มีต้นทุนสูงกว่า ทั้งค่าเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ

“เมื่อสินค้าต้นทุนต่ำจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าที่มีต้นทุนสูงในประเทศ ชาวประมงไทยจึงเสียเปรียบด้านราคาอย่างชัดเจน แม้จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนก็ตาม” นายสมพร กล่าว

ทั้งนี้ ได้เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการควบคุมการนำเข้าสินค้าประมง หากในประเทศขาดแคลนอาจพออนุโลมได้ แต่ไม่ควรปล่อยให้ไหลเข้าอย่างไร้ขีดจำกัด และสินค้านำเข้าควรต้องมีมาตรฐานเดียวกับของไทย

นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวไม่ได้กระทบเฉพาะหมึกเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปถึงกุ้ง ปลา และสัตว์น้ำทุกชนิด เนื่องจากไม่มีการจำกัดประเภทการนำเข้า ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาสินค้าประมงทั้งระบบ

“ปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน เคยมีการปิดด่านควบคุมเป็นระยะ แต่ปัจจุบันกลับเปิดให้นำเข้าอีกจำนวนมาก จึงอยากถามภาครัฐว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และจะกำหนดทิศทางที่ชัดเจนเมื่อใด ก่อนที่อาชีพประมงไทยจะล่มสลาย” นายสมพร กล่าวทิ้งท้าย










ประมงแม่กลองอ่วม! หมึกเถื่อนทะลัก กดราคาดิ่ง เรือจอดแล้ว 60% วอนรัฐคุม IUU ก่อนล่มทั้งอุตสาหกรรม
