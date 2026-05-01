ยกระดับโบราณคดีบ้านกุดฉิมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

นครพนม-“ซาบีดา” ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม พร้อมรับมอบโบราณวัตถุ อายุ 3,000 ปี สู่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
วันนี้( 1 พ.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุดฉิม อ.ธาตุพนม โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 3 นายบรม เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชูกัน กุลวงษา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอธาตุพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม
หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมสินค้า “ไทยช่วยไทย” ของชุมชน ตลอดจนการเยี่ยมชมวัตถุโบราณที่พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ซึ่งดำเนินงานภายใต้คำแนะนำของสำนักศิลปากรที่ 9 กรมศิลปากร และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
สำหรับแหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2552 จากการสำรวจของสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด พบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก อาทิ เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ เครื่องประดับสำริด ลูกปัดแก้ว แร่เหล็ก กระดูกมนุษย์โบราณ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 2,500–3,000 ปี สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ ที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมบ้านเชียง สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดนครพนม
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน