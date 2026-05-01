เกาะล้านคึกคัก นักท่องเที่ยวไทย-เทศแห่พักผ่อนช่วงหยุดยาววันแรงงานทำท่าเรือแหลมบาลีฮายแน่นแต่เช้า

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกาะล้านคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่เดินทางพักผ่อนเล่นน้ำช่วงหยุดยาววันแรงงาน ส่งผลการจราจรบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ จุดจอดเรือโดยสารและสปีดโบ๊ทบริการนำนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะ ติดขัดตั้งแต่เช้า
วันนี้ ( 1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันเดินทางโดยรถตู้ รถแท็กซี่และรถยนต์ส่วนตัวมารอขึ้นเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท เพื่อเดินทางไปพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลบนเกาะล้าน ช่วงวันหยุดยาว 1-4 พ.ค.นี้เป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดอย่างหนัก และยังทำให้สภาพการจราจรบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ คลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ต้องจัดกำลังเข้าดูแลความปลอดภัย พร้อมเน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกคนสวมเสื้อชูชีพตลอดระยะเวลาการเดินทางโดยเรือ เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา