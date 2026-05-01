หยุดยาววันแรงาน ดัน นทท.ทะลักเกาะช้าง รถยนต์จอดต่อคิวรอลงเรือเฟอร์รี่ยาวกว่า 4 กม.

ตราด – หยุดยาววันแรงงาน นักท่องเที่ยวทะลักเกาะช้าง จ.ตราด รถยนต์จอดรอต่อคิวลงเรือเฟอร์รี่ยาวกว่า 4 กิโลเมตร ใช้เวลาระบาย 3-4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอำนวยความสะดวก ด้านนักท่องเที่ยวบ่นอุบ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวใน จ.ตราด ช่วงหยุดยาววันแรงงานแห่งชาติต่อเนื่องถึงวันฉัตรมงคลว่า การเดินทางวันแรก ( 1 พ.ค.)ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะช้างคึกคักตั้งแต่เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ “เกาะช้างเฟอร์รี่” บ้านธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวจอดรอลงเรือเฟอร์รี่จนเต็มลานจอดที่สามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 350 คัน แต่เนื่องจากเรือเฟอร์รี่ที่ให้บริการมีเพียง 4 ลำ จึงสามารถระบายรถยนต์ได้เพียง 150-200 คันต่อชั่วโมงเท่านั้น
ซึ่งถึงแม้ผู้ประกอบการจะใช้การตีเรือเปล่าจากฝั่ง อ.เกาะช้าง มารับรถยนต์นักท่องเที่ยวที่ฝั่ง อ.แหลมงอบ แต่ก็ยังไม่สามารถระบายรถได้ทันเนื่องจากมีรถยนต์จอดติดสะสมจากลานจอดทะลักออกมาถึงนอกถนนทางเข้าท่าเรือ และถนนสายแหลมงอบ-แสนตุ้ง ระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร
นายภาณุพงศ์ เมตตา ผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือ รวมทั้งช่างเครื่องออกจากท่าเรือมาช่วยโบกรถอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
“ ไม่คาดคิดว่าหยุดยาววันแรงงาน จะมีนักท่องเที่ยวมากเช่นนี้ เพราะทุกครั้งจะเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่และวันหยุดสงกรานต์เท่านั้น ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และขอยืนยันว่ารถยนต์ทุกคันที่มาที่ท่าเรือเฟอร์รี่จะได้ลงเรือไปเกาะช้างทุกคัน แม้จะเป็นเวลาค่ำคืนก็ตาม ” ผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่ กล่าว
ด้าน พ.ต.ท.สมชาย อมรอรช รองผกก.ป.สภ.แหลมงอบ เผยว่าได้ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยัง เกาะช้าง ได้อย่างปลอดภัย และไม่เกิดปัญหาแย่งคิวกันลงเรือ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวจะเข้าห้องน้ำ หิวน้ำ หรือเจ็บป่วย เจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถยนต์สายตรวจไว้คอยช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
ขณะที่ นายประวัชธนพล สอนเวช นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก จ.นครนายก พร้อมครอบครัวเผยว่า กล่าวว่าตนเองได้วางแผนการเดินทางมากว่า 1 เดือน และรู้ว่าการเดินทางมา เกาะช้าง มักมีปัญหาช่วงลงเรือเฟอร์รี่ที่ต้องรอนาน แต่เมื่อมาถึงจริงกลับเจอปัญหารถต่อคิวรอลงเรือนานมากกว่าที่คิด แต่ก็ต้องยอมรับสภาพเพราะเปลี่ยนไปที่อื่นไม่ได้แล้ว ทั้งนี้แม้รอนานหลายชั่วโมงแต่ก็ยินดีที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว